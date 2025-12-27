السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب تونس في مواجهة نارية أمام نيجيريا اليوم بكأس أمم أفريقيا

منتخب تونس
منتخب تونس
18 حجم الخط

يلتقي منتخب تونس مع نظيره النيجيري، في العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة بعد فوزه على أوغندا 3-1 في الجولة الأولى، بينما يحتل منتخب نيجيريا المركز الثاني بفوزه على تنزانيا 2-1.

تصريحات مدرب تونس عن مواجهة نيجيريا 

شدد سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا في الوقت نفسه ثقته في جاهزية لاعبيه لتقديم أداء قوي.

وأوضح الطرابلسي أن الفوز في الجولة الأولى منح المنتخب دفعة معنوية كبيرة وساعده على الدخول سريعًا في أجواء البطولة، خاصة بعد التجربة غير الموفقة في النسخة السابقة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على نفس المستوى والتركيز خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف مدرب نسور قرطاج، أن الضغط سيكون مختلفًا أمام منتخب بحجم نيجيريا، أحد أبرز منتخبات القارة، إلا أنه وصف هذا الضغط بـ«الإيجابي»، معتبرًا أن مواجهة منتخب مكتمل النجوم تمثل حافزًا إضافيًّا للاعبين.

وأكد الطرابلسي أن منتخب تونس يعتمد على الانضباط والعمل الجماعي أكثر من الفرديات، مشددًا على أن القوة الحقيقية للفريق تكمن في المجموعة كاملة، مع جاهزية جميع اللاعبين بدنيًا وفنيًا لخوض اللقاء.

تاريخ مواجهات تونس ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا 

1978: مباراة المركز الثالث - نيجيريا 2 تونس 0

2000: المجموعة الرابعة - نيجيريا 4 تونس 2

2004: نصف النهائي - نيجيريا 1 تونس 1 (فازت تونس 5-3 بركلات الترجيح)

2006: ربع النهائي - نيجيريا 1 تونس 1 (فازت نيجيريا 6-5 بركلات الترجيح)

2019: مباراة المركز الثالث - نيجيريا 1 تونس 0

2022: ثمن النهائي - تونس 1 نيجيريا 0

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب تونس نيجيريا تونس كأس أمم أفريقيا أمم إفريقيا

مواد متعلقة

مدرب مالي يهاجم التونسي هيثم قيراط حكم الـ VAR بعد التعادل أمام المغرب في أمم إفريقيا

ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل المغرب أمام مالي في أمم إفريقيا

عاشور وحسام عزب مساعدا VAR بمواجهتي السنغال ضد الكونغو ونيجيريا أمام تونس

مهاجم تونس مهدد بالغياب أمام نيجيريا في كأس أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

موقف ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

بعد التأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا، حسام حسن يفكر في إراحة هذا الخماسي أمام أنجولا

إخماد حريق داخل مدرسة في القرين بالشرقية

أبرزها مواجهة نيجيريا وتونس، مواعيد مباريات اليوم بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يسجل 6900 جنيه

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads