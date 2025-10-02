محافظ سوهاج يستجيب لاستغاثة مريض ويوفر له عقد عمل

أعلنت الدكتورة إلهام أبو زيد، وكيل وزارة العمل بسوهاج أنه تم توقيع عقد عمل للمواطن علاء أحمد محمود بقرية شطورة بمركز ومدينة طهطا، بجامعة خاصة، وذلك ضمن نسبة الـ5% استجابة لظروفه الصحية والمادية الصعبة بعد استغاثة على مواقع الفيس بوك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

وأوضحت وكيل وزارة العمل بسوهاج أنه تم توفير فرصة العمل للحالة في 48 ساعة بعد زيارتها للحالة في منزلها بقرية شطورة وبحث ظروفها، مضيفة أن فرصة العمل التي وقع "علاء"، صباح اليوم الخميس، على عقد استلامها ستوفر له تأمين اجتماعي، وتأمين طبي.

استجابة سريعة علاء يوقع عقد عمل

وأشارت وكيل وزارة العمل بسوهاج إلى أن الوظيفة التي تم توفيرها للحالة سوف تساعده على أعباء الحياة اليومية وتعينه على ظروفه الصحية.

وأعرب علاء أحمد محمود، عن سعادته بفرصة العمل التي تم توفيرها له، موجهًا شكره لمحافظ سوهاج وكافة المسئولين الذين ساعدوه في ظروفه الصعبة، مضيفًا أننى مصاب بمرض السرطان منذ فترة وعندما قمت بالاستغاثة على مواقع السوشيال ميديا استجاب المحافظ وتم توقيع عقد استلام العمل بجامعة خاصة.

جدير بالذكر، أن فريق ضم كلًا من ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإلهام أبو زيد وكيل وزارة العمل، ومحمود حماد مدير إدارة الضمان والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي، ومصطفى محمد مدير مؤسسة التكافل الاجتماعي، وخالد حماد مدير إدارة التضامن بطهطا، زار الحالة داخل منزلها بقرية شطورة وتم منحها إعانة مالية شهرية بقيمة 1000 جنيه لمدة عام كامل من مؤسسة التكافل الاجتماعي، إضافة إلى تسجيلها على منظومة تكافل وكرامة، مع تكليف مكتب التأهيل بطهطا بزيارة الحالة في منزلها لتسجيلها تمهيدًا لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

كما تم تقديم 3 شنط مدرسية لأبناء الحالة بكامل مستلزماتها، و2 كرتونة مواد غذائية، و2 بطانية قطيفة للأسرة، إلى جانب التنسيق مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة لتوفير سيارة مجانية لنقل الحالة من وإلى معهد الأورام بسوهاج لمتابعة العلاج.

