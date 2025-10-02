الخميس 02 أكتوبر 2025
توزيع 80 رأس أغنام منحة من مؤسسة ساويرس للتنمية

قامت مديرية الطب البيطري بسوهاج بعدد من الأنشطة لدعم جهود المشاركة المجتمعية بين مختلف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ببعض مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

وأوضح الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، أنه في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الطب البيطري والجمعية المصرية للتنمية الإنسانية، ضمن مشروع "باب أمل 3 – من الحاجة للاستدامة" الممول من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، تم تسليم عدد 80 من رؤوس الأغنام لعدد 40 أسرة من المستفيدين بقرية "عرابة أبو عزيز" بمركز المراغة.

وأشار إلى أنه جرى توقيع الكشف الظاهري على الأغنام لضمان خلوها من الأمراض، وفحصها بجهاز السونار، بالإضافة إلى سحب عينات دم للتأكد من خلوها من مرض البروسيلا، مع ترقيمها وتسجيلها والتأمين عليها، وتحصينها ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأشار مدير الطب البيطري إلى تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، بمراكز بساقلتة وسوهاج وجرجا، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، ومديرية التموين، ولجنة حماية المستهلك، وأسفرت الحملات عن ضبط 300 كيلو جرام أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بساقلتة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة.

كما واصلت مديرية الطب البيطري المرور الدوري على المدارس التي تقدم وجبات غذائية للطلاب، حيث تم الكشف على 22.7 كيلو جرام لحوم بلدية موردة لمدرسة النور للمكفوفين والمدرسة الفكرية بسوهاج، وثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك تم المرور على مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بجرجا لمتابعة جودة اللحوم الموردة للطلاب.

