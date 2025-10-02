الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لعدم النظافة، إحالة مدير مدرسة بسوهاج للشئون القانونية

إحالة مدير مدرسة
إحالة مدير مدرسة بسوهاج للشئون القانونية

قام هاني الجيلاني، مدير إدارة طما التعليمية بمحافظة سوهاج، بزيارة مدرسة نزلة عبد الله للتعليم الأساسي بطما، وخلال الزيارة لاحظ عدم نظافة الساحة والقاعات مع وجود محرقة داخل المدرسة، ووجود أعلام  قديمة بالية أعلى المبنى، وعدم انضباط العملية التعليمية والطلاب، فقرر إحالة مدير المدرسة للشئون القانونية للتحقيق.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وسليمان بخيت وكيل المديرية، بشأن المتابعة المستمرة للمدارس لضمان انتظام واستقرار العملية التعليمية.

وخلال الزيارة شدد الجيلاني على انضباط العاملين وعدم الخروج أثناء اليوم الدراسي إلا بإذن رسمي وحسب الظروف التي تقدرها إدارة المدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بسوهاج استقرار العملية التعليمية إدارة طما التعليمية انضباط العملية التعليمية مدرسة الإعلام محافظة سوهاج وزارة التربية والتعليم بسوهاج وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

مواد متعلقة

توزيع 80 رأس أغنام منحة من مؤسسة ساويرس للتنمية

جامعة سوهاج توقع مذكرة تفاهم مع "Woosong" الكورية للتعاون الأكاديمي والبحثي

محافظا سوهاج وقنا يشاركان في الاجتماع التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

استحداث 4 إدارات جديدة بديوان عام محافظة سوهاج

محافظة سوهاج تشكل لجانًا للمرور على مواقف السيارات بشكل دوري

هبوط أرضى بالطريق السريع الشرقي بدار السلام في سوهاج (صور)

محافظ سوهاج يتفقد مخرات السيول بالكوثر وأخميم وساقلتة

محافظ سوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي للسياحة

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب

الخطيب يتجاهل حسام غالي، تعرف على التفاصيل

زغلول صيام يكتب: محمد النني الذي ظلمناه!

عفو رئاسي مرتقب عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

انخفاض الساسو والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads