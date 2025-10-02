لعدم النظافة، إحالة مدير مدرسة بسوهاج للشئون القانونية

قام هاني الجيلاني، مدير إدارة طما التعليمية بمحافظة سوهاج، بزيارة مدرسة نزلة عبد الله للتعليم الأساسي بطما، وخلال الزيارة لاحظ عدم نظافة الساحة والقاعات مع وجود محرقة داخل المدرسة، ووجود أعلام قديمة بالية أعلى المبنى، وعدم انضباط العملية التعليمية والطلاب، فقرر إحالة مدير المدرسة للشئون القانونية للتحقيق.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وسليمان بخيت وكيل المديرية، بشأن المتابعة المستمرة للمدارس لضمان انتظام واستقرار العملية التعليمية.

وخلال الزيارة شدد الجيلاني على انضباط العاملين وعدم الخروج أثناء اليوم الدراسي إلا بإذن رسمي وحسب الظروف التي تقدرها إدارة المدرسة.

