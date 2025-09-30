الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استحداث 4 إدارات جديدة بديوان عام محافظة سوهاج

جانب من الاعتماد
جانب من الاعتماد

اعتمد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، الهيكل التنظيمي الجديد لديوان عام المحافظة، وذلك في إطار مواكبة المتغيرات المحلية، ورفع مستوى الأداء الحكومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 محافظ سوهاج يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لديوان عام المحافظة

وأوضح المحافظ أن الهيكل الجديد يتضمن استحداث 4 إدارات عامة، جرى الانتهاء من إنشائها وإعداد بطاقات وصف وظيفي لها، تتضمن المهام والمسئوليات وشروط شغل الوظيفة، مشيرًا إلى أن شغل تلك الوظائف سيتم عن طريق الإعلان الرسمي عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ووجه "سراج" بضرورة متابعة المستجدات بشكل دوري، والاهتمام بتحديث بيانات الملف الوظيفي للعاملين، بما يسهم في استمرار تقدم المحافظة في مجال الإصلاح الإداري وتطوير المنظومة الوظيفية.

يذكر أن الإدارات المستحدثة هي "الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة العامة للموارد البشرية".

وأكد المحافظ أن اعتماد الهيكل الجديد يعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتحقيق مستوى متطور من الخدمات المقدمة للمواطنين.

