استحداث 4 إدارات جديدة بديوان عام محافظة سوهاج

اعتمد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، الهيكل التنظيمي الجديد لديوان عام المحافظة، وذلك في إطار مواكبة المتغيرات المحلية، ورفع مستوى الأداء الحكومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محافظ سوهاج يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لديوان عام المحافظة

وأوضح المحافظ أن الهيكل الجديد يتضمن استحداث 4 إدارات عامة، جرى الانتهاء من إنشائها وإعداد بطاقات وصف وظيفي لها، تتضمن المهام والمسئوليات وشروط شغل الوظيفة، مشيرًا إلى أن شغل تلك الوظائف سيتم عن طريق الإعلان الرسمي عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ووجه "سراج" بضرورة متابعة المستجدات بشكل دوري، والاهتمام بتحديث بيانات الملف الوظيفي للعاملين، بما يسهم في استمرار تقدم المحافظة في مجال الإصلاح الإداري وتطوير المنظومة الوظيفية.

يذكر أن الإدارات المستحدثة هي "الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة العامة للموارد البشرية".

وأكد المحافظ أن اعتماد الهيكل الجديد يعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتحقيق مستوى متطور من الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.