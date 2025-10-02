ضبط عاطل حاول سرقة حقيبة طالبة بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بشأن قيام قائد دراجة نارية "تروسيكل" بمحاولة سرقة حقيبة من إحدى الفتيات بالجيزة.

بالفحص تبين أن المجني عليها طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم، وأصيبت بسحجات باليدين نتيجة سقوطها أرضًا، حيث قررت أنه أثناء سيرها فوجئت بقيام قائد "تروسيكل" بمحاولة خطف حقيبتها إلا أنه فشل فى ذلك، مما أدى لحدوث إصابتها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" وقائدها عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

