الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى حياة كريمة

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبة اليوم الأحد، المهندس وائل جويد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مودرن جاس؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة موقف توصيل الغاز الطبيعي للمشاريع القومية بمحافظة الإسماعيلية. 

سكرتير عام محافظة الإسماعيلية يشهد حفل تخرج الدفعة 16 لمعهد السياحة والفنادق

ضبط 200 كيلو مجزئات دجاج ولحوم فاسدة داخل مطعم بالإسماعيلية

 

تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة 

 

واستهل محافظ الإسماعيلية اللقاء، بالترحيب برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مودرن جاس، مشيدًا بمجهودات الشركة في الانتهاء من تنفيذ محطة الفلترة وتخفيض الضغط والقياس بسعة ٤٠ ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي كمرحلة أولى، لمنطقة أبو خليفة الصناعية وتدفيع الغاز لعدد ٢ مصنع بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، والتي قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بافتتاحها منذ أيام.

 

مناقشة مشروعات توصيل الغاز بقرى حياة كريمة 

 

وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي الذي تقوم بتنفيذها الشركة، بالمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال وتوصيل الخدمة بنسبة ١٠٠٪؜ من الأعمال المتاحة والمطابقة فنيًا،  لقرى "جلبانة - السلام – الأبطال – التقدم".

 

كما تم انهاء تدفيع الغاز، وتشغيل الغاز الطبيعي بالوحدات السكنية والانتهاء من تحويل عدد ١٨٢٣١ وحدة سكنية حتى تاريخه.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مودرن جاس، أنه في إطار رؤية الجمهورية الجديدة ٢٠٣٠، بشأن نهضة الصناعة وفي إطار التعاون المثمر مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تم الانتهاء من تنفيذ محطة الفلترة وتخفيض الضغط والقياس بسعة ٤٠ ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي كمرحلة أولى، لمنطقة أبو خليفة الصناعية وتدفيع الغاز لعدد ٢ مصنع بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب. 

 

 وجاري التعاقد مع الهيئة على تنفيذ البنية الأساسية والمحطة لتوفير كميات تصل إلى ١٦٠ ألف متر مكعب إضافي لتلبية احتياجات كامل المخطط لمنطقة أبو خليفة الصناعية بإجمالي مساحة ١٩ مليون متر مسطح.

 

وأضاف "جويد" وفي ذات الصدد تم انتهاء شركة مودرن جاس من تنفيذ الشبكات الأرضية وتدفيع الغاز بنسبة ١٠٠ ٪؜ لمنطقة وادي التكنولوجيا الصناعية بشرق الإسماعيلية، وأيضًا تم الانتهاء من تنفيذ الشبكات الأرضية بنسبة ١٠٠٪؜ من المتاح حتى تاريخه لمنطقة شرق بورسعيد الصناعية.

وفي ختام اللقاء، تقدم المهندس وائل جويد رئيس مجلس ادارة مودرن جاس، بخالص الشكر للواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لدعمه الدائم لشركة مودرن جاس، لإنهاء المشاريع القومية، وخاصة لدعمه في إنهاء إجراءات التخصيص وتسليم الأرض وإنهاء التراخيص لمحطة أبو خليفة الصناعية، الأمر الذي ساهم في نجاح وإنجاز المشروع مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المضغوطة التي تم الانتهاء منها.

