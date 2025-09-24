محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بدء أعمال رصف والتطوير المنطقة الرابعة دبش، والتي تقوم بها مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد الشيمي، وذلك وضمن خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 _ 2026.

أعمال الرصف المستهدفة

وتشمل أعمال رصف المنطقة الرابعة "دبش" كافة الشوارع الواقعة بها ومن المقرر الانتهاء منها خلال 5 أشهر.

جانب من بدء أعمال الرصف، فيتو

إدراج عدد من المناطق الحيوية ضمن أعمال الرصف

وأكد مدير عام الطرق في محافظة الإسماعيلية، أنه تم إدراج عدد من المناطق الحيوية والتي يطالب بها المواطنين ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام بعد انتهاء أعمال المرافق بها.

مشيرا إلى أن الأعمال بالشوارع والمحاور تتم تباعا وضمن جدول زمني محدد.

وكانت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، قد دعت المواطنين إلى سرعة إنهاء أعمال وصلات المرافق المنزلية الخاصة بهم من مياه وصرف وغاز وكهرباء خلال شهر، تمهيدًا لبدء تنفيذ أعمال الرصف وفق الجدول الزمني المحدد، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتقديم خدمات أفضل لأهالي المحافظة.



تواصل مديرية الطرق والنقل، في محافظة الإسماعيلية تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

رصف طريق على عيد

وشملت الأعمال الجارية رصف منطقة "علي عيد" بقرية نفيشة ضمن مشروع تطوير العشوائيات، وذلك بعد الانتهاء من مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم رصف عدد من الشوارع بالمنطقة بطول ٥٠٠٠ م مسطح، كما تستكمل المديرية أعمال رصف طريق" أبو عطوة – السحارة – الحمادات – أبو آدم" بالطبقة الأسفلتية، بطول ٣.٥ كيلومترات، والذي يعد أحد محاور الربط الحيوية بمركز الإسماعيلية.

تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى أبو عساكر

وفي سياق متصل، تواصل المديرية تنفيذ أعمال إنشاء كوبري "أبو عساكر" على ترعة السويس وذلك ضمن خطة إحلال المعديات اليدوية بكباري مشاة على ترعة الإسماعيلية الممتدة بين مراكز وقرى المحافظة، والتي تتضمن أيضًا مشروع تنفيذ كوبري "الرياح" بنطاق مركز القنطرة غرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.