تحقيقات موسعة لكشف غموض مقتل مسن وحرق جثته بالشرقية

تبذل الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، جهودًا مكثفة لفك لغز مقتل رجل مسن داخل منزله بقرية "7 الصالحية" التابعة لمركز الحسينية، حيث تقوم فرق البحث بتتبع كاميرات المراقبة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب فحص الدوائر القريبة من موقع الحادث، في محاولة للتوصل إلى الجناة وكشف ملابسات الواقعة الغامضة.

العثور على جثة مسن داخل منزله في الشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمقتل المواطن"فرج. أ"، 65 عامًا، بعد العثور عليه داخل منزله وقد أشعل مجهولون النار في جسده.

معاينة مسرح الجريمة ورفع الأدلة الجنائية

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى فرض طوق أمني ومعاينة مسرح الجريمة ورفع الأدلة الجنائية، كما انتقلت النيابة العامة إلى مكان الجريمة لمعاينة موقع الحادث والإشراف على سير التحقيقات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الجريمة وكشف ملابساتها وصولًا إلى ضبط مرتكبيها.

دور الطب الشرعي

يعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.