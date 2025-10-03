مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

يعتبر دعاء الصباح وبدء اليوم بتكرار الأذكار والصلاة على النبي من الأعمال المستحبة، والتي يمكن أن تأتي بالخير لصاحبها، وهناك العديد من صيغ دعاء الصباح التي يمكن حفظها والدعاء بها في الصباح يوميًا، لضمان يوم جديد مبارك فيه، حيث يُستحب الإكثار من ذكر الله تعالى في كل وقت وحين.

كما يمكن الدعاء بما يفيض به قلبك دون التقيد بأي صيغة من هذه الأدعية، حيث يكون الأهم هو الانشغال بذكر الله تعالى والتقرب إليه.

لهذا نقدم مجموعة متنوعة من أدعية الصباح كالتالي.

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة

آداب الدعاء:

1) الإخلاص لله تعالى

2) أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة على النبي – صلى الله علية وسلم ويختم بذلك.

3) الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة.

4) الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال.

5) حضور القلب في الدعاء.

6) خفض الصوت بالدعاء بين المخافتة والجهر.

7) عدم تكلف السجع في الدعاء.

8) التضرع والخشوع والرغبة والرهبة.

9) استقبال القبلة.

10) رفع اليدين في الدعاء.

11) الوضوء قبل الدعاء إن تيسر.

12) عدم الاعتداء في الدعاء.

13) أن يتوسل إلي الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أو بعمل صالح قام به الداعي نفسه.

موانع إجابة الدعاء:

(1) أكل الحرام.

(2) عدم الجزم في الدعاء وتعليق الدعاء على المشيئة كأن يقول: اللهم اغفر لى إن شئت.

(3) الدعاء بإثم أو ظلم أو قطيعة رحم.

(4) ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(5) اليأس أو قلة اليقين من إجابة الدعاء.

(6) عدم حضور القلب عند الدعاء.

(7) الاستعجال في الدعاء وطلب الإجابة.

(8) الاعتداء في الدعاء كأن يدعو بشيء مستحيل أو التألي والإملاء على الله أو رفع الصوت والصراخ في الدعاء.

(9) أن يشتمل الدعاء على شيء من التوسلات الشركية والبدعية

دعاء الصباح مكتوب

الدعاء من الطرق المضمونة ليفتح الله بها أبواب الجنة، لهذا يفضل الإكثار من الدعاء وذكر الله تعالى، وضمن هذه الأدعية ما يلي:

"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر

ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت..

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير".

"اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسنا اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع".

"يا رب يا فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيءٍ ومليكه ومالكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم".

دعاء الصباح للرزق

أما لمن يبحث عن الرزق وتشغله هذه المسألة، فيجب عليه أن يُبكر في عمله، حيث يكون العمل في الصباح والسعي سبب في سعة الرزق والبركة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بارك لأمتي في بكورها".

لتكون من أفضل أدعية الرزق التي يمكن الدعاء بها في الصباح ما يلي:

"اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه، وتنفس الصُبح بأمره، بلِغنا أسمى مراتب الدُنيا وأعلى منازل الآخرة، اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء".

"اللهم صب علينا الخير صبًا صبًا ولا تجعل عيشنا كدًا كدًا".

"يا رب اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقًا حلالًا واسعًا".

"اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فـارزقها الثبات والراحة.

"اللهم ارزقني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له".

أركان الدعاء المستجاب:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون، إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؛ فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له.

ومن خلال هذا الحديث هناك ثلاثة أركان كان بسببها إجابة الدعاء.

الركن الأول: التوحيد (لا إله إلا أنت)

الركن الثاني: تنزيه الله (سبحانك)

الركن الثالث: الاعتراف بالذنب (إني كنت من الظالمين)

فإذا عزمت في الدعاء فابدأ بتوحيد الله والثناء عليه وتنزيهه والاعتراف بالذنب ثم اشرع في دعائك.

