جربيها سموزي ومع العسل، طريقة عمل الطحينة الخام في البيت

طريقة عمل الطحينة، تُعتبر الطحينة الخام واحدة من أهم المكونات الأساسية في المطبخ الشرقي والعربي، حيث تدخل في إعداد العديد من الوصفات الشعبية مثل الحمص بالطحينة، سلطة الطحينة، البابا غنوج، الفلافل، المشويات، وغيرها من الأطباق التي لا تخلو من مذاقها المميز.

ورغم توافرها جاهزة في المحلات والأسواق، إلا أن إعدادها في المنزل يظل الخيار الأفضل من حيث الطعم، الجودة، وضمان خلوها من أي مواد حافظة أو إضافات صناعية، إلى جانب التوفير في الميزانية.

الطحينة الخام ببساطة عبارة عن معجون ناعم مصنوع من بذور السمسم المحمصة والمطحونة مع كمية قليلة من الزيت النباتي، وتتميز بقوامها الكريمي ولونها الفاتح.

طريقة عمل الطحينة الخام



ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد، وهو ما يضمن الحصول على طحينة صحية، طازجة، وبمذاق طبيعي غني.

الطحينة الخام

مكونات عمل الطحينة الخام

لتحضير الطحينة الخام في البيت، نحتاج إلى مكونات بسيطة ومتوافرة في كل مطبخ:

كوبان من بذور السمسم الأبيض غير المقشور أو المقشور (حسب المتوفر والرغبة).

نصف كوب من الزيت النباتي (يمكن استخدام زيت دوار الشمس أو الزيتون الخفيف).

رشة ملح صغيرة (اختياري).

خطوات تحضير الطحينة الخام

تحميص السمسم:

يوضع السمسم في مقلاة واسعة على نار متوسطة، ويُحرّك باستمرار حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا وتفوح رائحته الزكية. يجب الانتباه إلى عدم المبالغة في التحميص حتى لا يتحول الطعم إلى مرارة.

تركه ليبرد:

بعد التحميص، يُرفع السمسم من على النار ويُترك جانبًا ليبرد تمامًا قبل الطحن.

الطحن:

يُوضع السمسم المحمص في محضر الطعام أو مطحنة قوية، ويُطحن جيدًا حتى يتحول إلى مسحوق شبه زيتي.

إضافة الزيت:

يُسكب الزيت تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى يتكون معجون ناعم وكريمي. يمكن التحكم في كمية الزيت حسب القوام المرغوب، فإذا أردنا طحينة أكثر سماكة نضيف زيتًا أقل، أما إذا كنا نفضلها سائلة أكثر نزيد من الزيت قليلًا.

إضافة الملح:

تُضاف رشة الملح الصغيرة لإبراز الطعم، ويمكن الاستغناء عنها حسب الرغبة.

التخزين:

تُحفظ الطحينة الخام في برطمان زجاجي محكم الغلق داخل الثلاجة، ويمكن أن تظل صالحة لمدة شهر تقريبًا دون أن يتغير طعمها أو قوامها.

فوائد عمل الطحينة في المنزل

ضمان الجودة: باستخدام السمسم الطازج والزيت النقي، تضمن السيدة أن الطحينة خالية من أي مواد حافظة أو ألوان صناعية.

توفير اقتصادي: تحضير الطحينة في البيت أقل تكلفة من شرائها جاهزة من الأسواق، خاصة مع ارتفاع الأسعار.

التحكم في الطعم والقوام: يمكن تعديل نسبة الزيت أو درجة التحميص لتناسب الذوق الشخصي.

فوائد غذائية: السمسم مصدر غني بالكالسيوم، البروتين، الألياف، والدهون الصحية، مما يجعل الطحينة إضافة غذائية مهمة.

نصائح لنجاح الطحينة

استخدام سمسم أبيض طازج يعطي طعمًا أفضل وقوامًا أنعم.

يجب عدم المبالغة في التحميص، لأن السمسم المحروق يعطي طعمًا مرًا.

يمكن تجربة إضافة القليل من زيت السمسم مع الزيت النباتي لزيادة النكهة.

إذا أصبحت الطحينة سميكة جدًا بعد التخزين، يمكن تخفيفها بإضافة قليل من الزيت أو الماء الدافئ عند الاستخدام.

استخدامات مبتكرة للطحينة الخام

رغم أن الطحينة تُعرف أكثر كإضافة للسلطات أو كصلصة للمشويات، إلا أنها في الحقيقة مكوّن متعدد الاستخدامات يمكن إدخاله في أطباق وحلويات ومشروبات مبتكرة تضيف نكهة فريدة وفوائد غذائية كبيرة.

الحلاوة الطحينية

1- في الحلويات

الحلاوة الطحينية المنزلية: يمكن خلط الطحينة مع العسل أو السكر البودرة والمكسرات لصناعة حلاوة طحينية غنية بالقيمة الغذائية ومناسبة للأطفال.

الكوكيز أو البسكويت بالطحينة: إضافة ملعقة أو اثنتين من الطحينة إلى عجينة الكوكيز يمنحها طراوة ونكهة مختلفة.

كعكة الطحينة والعسل: وصفة صحية تجمع بين الطحينة والعسل والدقيق الأسمر، لتكون بديلًا للحلويات الجاهزة.

2- في المشروبات

سموزي الطحينة والتمر: يُمزج التمر مع كوب من الحليب وملعقة من الطحينة للحصول على مشروب طاقة مثالي للإفطار أو بعد التمارين.

مشروب الطحينة بالكاكاو: بديل غني عن الشوكولاتة التقليدية، إذ تضفي الطحينة قوامًا كريميًا ومذاقًا مميزًا.

الطحينة للسلطات

3- في الأطباق الرئيسية

مكرونة بالطحينة: يمكن استبدال صوص الكريمة أو الجبن بخليط الطحينة مع الثوم والليمون لإعداد طبق صحي وخفيف.

مرق الخضار بالطحينة: إضافة ملعقة من الطحينة إلى شوربة الخضار يمنحها كثافة ونكهة شبيهة بالكريمة.

تتبيلة المشويات: تُخلط الطحينة مع عصير الليمون والثوم والبهارات كخليط مثالي لتتبيل الدجاج أو اللحم قبل الشوي.

الطحينة بالعسل

4- في الوجبات الخفيفة

ساندويتش الطحينة بالعسل: خيار سريع وصحي لإفطار الأطفال أو كسناك مشبع.

ديب الطحينة بالأعشاب: يخلط مع البقدونس أو الكزبرة المفرومة لتقديمه كغموس مع الخضروات الطازجة.

