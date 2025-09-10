طريقة عمل الكاتشب في البيت، لصحة أفراد الأسرة

الكاتشب من أكثر الصوصات انتشارًا حول العالم، حيث لا يخلو مطبخ من زجاجة الكاتشب التي تضيف مذاقًا مميزًا للبطاطس المقلية والبرجر والبيتزا والمكرونة وغيرها من الأكلات السريعة والمحببة للكبار والصغار.



وعلى الرغم من توفره جاهزًا في الأسواق بأنواع ونكهات متعددة، إلا أن الكثير من الأمهات يفضلن تحضيره في البيت لضمان نظافة المكونات والتحكم في كمية السكر والملح والمواد الحافظة.

وفي هذا التقرير ستتعرفين على طريقة عمل الكاتشب في المنزل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة.



فوائد تحضير الكاتشب في البيت

تحضير الكاتشب في البيت عملية سهلة وممتعة، وتمنح الأمهات فرصة لتقديم منتج صحي ولذيذ لأسرهن. المكونات متوفرة في كل مطبخ، والخطوات بسيطة لا تحتاج إلى مجهود كبير. وبالتحكم في نسب التوابل والملح والسكر، يصبح الكاتشب البيتي خيارًا مثاليًا لكل أفراد الأسرة، خاصة الأطفال الذين يعشقون تناوله.



إعداد الكاتشب منزليًا لا يقتصر على كونه أكثر أمانًا وصحيًا فقط، بل له مزايا أخرى عديدة:



خلوه من المواد الحافظة والألوان الصناعية التي غالبًا ما تضاف للكاتشب الجاهز.

التحكم في نسبة السكر والملح، وهو ما يجعله مناسبًا للأطفال والأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية خاصة.

ضبط مستوى التوابل والبهارات بما يتناسب مع ذوق الأسرة، فالبعض يفضله حارًا والبعض الآخر يميل إلى النكهة الحلوة الخفيفة.

التوفير في الميزانية، حيث يمكن تحضيره بكمية مناسبة وتخزينها بدلًا من شراء الزجاجات الجاهزة.

المكونات الأساسية لتحضير الكاتشب

لإعداد كمية متوسطة تكفي أسرة صغيرة، نحتاج إلى:

كيلو من الطماطم الطازجة والناضجة.

بصلة صغيرة مفرومة.

فصان من الثوم المهروس.

نصف كوب من الخل الأبيض أو خل التفاح.

نصف كوب من السكر (أبيض أو بني حسب الرغبة).

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا (اختياري لإضفاء لون ونكهة مميزة).

رشة من القرفة أو القرنفل المطحون (للنكهة فقط).

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

خطوات تحضير الكاتشب في البيت

تحضير الطماطم:

تُغسل الطماطم جيدًا ثم تُقطع إلى مكعبات صغيرة، وتوضع في قدر عميق على نار متوسطة. يُضاف قليل من الماء إذا لزم الأمر، وتُترك حتى تلين وتُصبح عصيرًا متماسكًا.

إعداد قاعدة النكهة:

في مقلاة أخرى، يُسخن الزيت ثم يُضاف البصل المفروم حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا فاتحًا، ثم يُضاف الثوم ويُقلب لبضع ثوانٍ فقط حتى تخرج رائحته.

مزج المكونات:

يُضاف خليط البصل والثوم إلى الطماطم المطبوخة، ثم يُترك الخليط على نار هادئة لمدة 15 دقيقة مع التقليب من وقت لآخر.

التتبيل وإضافة النكهات:

يُضاف الخل والسكر والملح والتوابل (فلفل أسود، بابريكا، قرفة) إلى الخليط، ثم يُترك على نار هادئة لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى يتماسك القوام وتندمج النكهات.

الخلط والتصفية:

بعد أن يبرد الخليط قليلًا، يُخلط في الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعمًا جدًا، ثم يُصفى بمصفاة دقيقة للتخلص من أي بقايا قشور أو بذور.

الطهي النهائي:

يُعاد الخليط المصفى إلى القدر مرة أخرى، ويُترك على نار هادئة حتى يكتسب قوام الكاتشب المعروف.

التعبئة والتخزين:

يُترك الكاتشب ليبرد تمامًا ثم يُعبأ في زجاجات أو برطمانات نظيفة ومعقمة. يُحفظ في الثلاجة لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر كامل.

الكاتشب البيتي

نصائح لنجاح الكاتشب البيتي

استخدام طماطم طازجة وحمراء اللون يعطي نتيجة أفضل من معجون الطماطم.

يمكن إضافة شطة أو فلفل حار لمن يفضلون الكاتشب الحار.

لضمان التخزين الآمن، يُفضل استخدام برطمانات زجاجية محكمة الغلق.

إذا رغبتي في كاتشب أكثر حلاوة، يمكن زيادة كمية السكر أو استخدام السكر البني لنكهة أعمق.



