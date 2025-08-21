طريقة عمل المايونيز في البيت بمكونات آمنة وبسيطة

طريقة عمل المايونيز، المايونيز من أشهر الصلصات الباردة التي تستخدم في المطابخ العالمية والعربية على حد سواء، حيث يضاف إلى السندويتشات والسلطات والأطباق الجانبية ليكسبها طعم غني وقوام كريمي مميز.

ويتميز المايونيز بسهولة تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة ومتوافرة دائمًا، كما أن المايونيز البيتي يكون صحي أكثر من الجاهز لأنه خالٍ من المواد الحافظة والإضافات الصناعية مثل اللون والطعم وغيرهم، لذا تفضل ربات البيوت تحضيره فى المنزل بدلًا من شرائه جاهزًا.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل المايونيز.

مكونات عمل المايونيز:

صفار بيضتين بدرجة حرارة الغرفة

كوب من الزيت النباتي يمكن استخدام زيت عباد الشمس أو زيت الذرة، ويفضل تجنب زيت الزيتون الثقيل لأنه يغير الطعم.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض أو عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من المستردة اختياري، لكنها تساعد على تماسك المايونيز وتعطي نكهة مميزة.

رشة صغيرة من الملح والفلفل الأبيض حسب الرغبة.

طريقة عمل المايونيز:

في وعاء الخلاط الكهربائي أو باستخدام الخلاط اليدوي، نضع صفار البيض مع المستردة ورشة الملح.

نبدأ بالخفق على سرعة متوسطة حتى يمتزج الصفار جيدا ويصبح قوامه كريمي.

نضيف الزيت ببطء شديد جدًّا على شكل خيط رفيع مع الاستمرار في الخفق، هذه الخطوة مهمة جدا لضمان تماسك المايونيز وعدم انفصاله.

عندما يبدأ القوام في التماسك، نضيف عصير الليمون أو الخل تدريجيًّا مع الاستمرار في الخفق.

نستمر في إضافة الزيت تدريجيا حتى نحصل على القوام الكثيف المطلوب.

نتذوق المايونيز ونضبط الملح أو نزيد من عصير الليمون حسب الرغبة.

يحفظ المايونيز في وعاء زجاجي محكم الغلق داخل الثلاجة لمدة تتراوح بين 3 – 5 أيام.

يجب مراعاة أن تكون جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة، لأن المكونات الباردة قد تؤدي إلى فشل استحلاب المايونيز.

إضافة الزيت ببطء شديد هو السر الأساسي لنجاح الوصفة.

يمكن استبدال الخل بعصير الليمون لإعطاء طعم منعش أخف.

للحصول على قوام خفيف يمكن تقليل كمية الزيت أو إضافة ملعقة صغيرة من الماء البارد في النهاية.

طرق عمل المايونيز بنكهات مختلفة

ويمكن إضافة بعض المكونات للحصول على نكهات مختلفة من المايونيز، مثل:

مايونيز بالثوم، يضاف فص ثوم مهروس أثناء الخفق.

مايونيز بالأعشاب، يخلط مع بقدونس مفروم أو شبت أو ريحان لإضافة نكهة طازجة.

مايونيز حار، يضاف القليل من الفلفل الحار المطحون أو صوص الشطة.

مايونيز لايت، باستخدام نصف كمية الزيت مع إضافة ملعقتين من الزبادي اليوناني للحصول على سعرات حرارية أقل.

فوائد المايونيز عند تحضيره فى المنزل

والمايونيز البيتى أفضل من الجاهز، وذلك لأنه:

خال من المواد الحافظة والإضافات الكيميائية.

يمكن التحكم في نوع الزيت المستخدم لجعله صحيًّا أكثر.

يعتبر مصدرًا للدهون المفيدة إذا تم استخدام زيت نباتي صحي مثل زيت عباد الشمس.

يمكن تخصيص الطعم حسب الذوق الشخصي.

