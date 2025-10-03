حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

تتحمل شركات الطيران مسؤولية فقدان حقيبة السفر الراكب أو تلفها، لكن في بعض الحالات، يختلف الأمر من شركة طيران إلى أخرى وفق سياسة الشركة التعويضية.

حقائب السفر التالفة

لا تتحمل شركة الطيران المسؤولية عن أي تدمير أو فقدان أو تلف للأمتعة يكون ناتجًا عن أي مما يلي:

عيوب في المادة المصنوع منها الأمتعة نفسها أو تقادمها بعد الاستخدام.

الانبعاج الطفيف والقطع والخدوش وعلامات الجر والأوساخ والبقع.

الأجزاء البارزة مثل الغطاء/ الأشرطة/ الخطافات/ الأحزمة /القفل.

التلف الناتج عن التعبئة الزائدة أو التعبئة غير الملائمة للأمتعة.

الضرر أو السرقات البسيطة الناتجة عن التفتيش العشوائي الذي تجريه إدارة أمن النقل أو عمليات التفتيش الأخرى في كل بلد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.