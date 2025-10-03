حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

الجمعة 03 أكتوبر 2025
تتحمل شركات الطيران مسؤولية فقدان حقيبة السفر الراكب أو تلفها، لكن في بعض الحالات، يختلف الأمر من شركة طيران إلى أخرى وفق سياسة الشركة التعويضية.

 

حقائب السفر التالفة

لا تتحمل شركة الطيران المسؤولية عن أي تدمير أو فقدان أو تلف للأمتعة يكون ناتجًا عن أي مما يلي:

عيوب في المادة المصنوع منها الأمتعة نفسها أو تقادمها بعد الاستخدام.
الانبعاج الطفيف والقطع والخدوش وعلامات الجر والأوساخ والبقع.
الأجزاء البارزة مثل الغطاء/ الأشرطة/ الخطافات/ الأحزمة /القفل.
التلف الناتج عن التعبئة الزائدة أو التعبئة غير الملائمة للأمتعة. 
الضرر أو السرقات البسيطة الناتجة عن التفتيش العشوائي الذي تجريه إدارة أمن النقل أو عمليات التفتيش الأخرى في كل بلد.

