جامعة عين شمس تفتح باب التقديم لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد لأعضاء هيئة التدريس

أعلنت جامعة عين شمس، فتح باب التقديم أمام أعضاء هيئة التدريس للحصول على شهادات تخصصية من جامعة هارفارد، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة هارفارد.

ويأتي هذا الإعلان كخطوة مهمة لتعزيز القدرات الأكاديمية والقيادية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والمساهمة في تطوير مهاراتهم وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

تتيح المبادرة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس فرصة التسجيل في ثلاث مسارات تخصصية متميزة هي :

1. Harvard Digital

2. Harvard Healthcare Leadership

3. Harvard Leadership and Transformation

ودعت جامعة عين شمس جميع أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية المميزة إلى الإسراع بالتسجيل عبر هذا الرابط، مؤكدة أهمية هذه الشهادات في دعم المسيرة المهنية والأكاديمية للكوادر الجامعية.

