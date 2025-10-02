الأعلى للجامعات: المنصورة والسادات تتصدران الفئة الذهبية بالأنشطة الطلابية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن نتيجة الإصدار الثاني من الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات المصرية (ESSE)، والذي يستهدف طلاب الفرق النهائية للعام الأكاديمي 2024 /2025 بالجامعات المصرية.

وهدف الاستبيان إلى توفير بيانات ملموسة وموثوقة تساعد على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتطويرية، وتعزيز التواصل بين الطلاب والمؤسسات التعليمية، وتشجيع ثقافة المشاركة والتفاعل البناء وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها في تجربة التعلم للطلاب.

كما يساهم الاستبيان في تحقيق أهداف الاستيراتيجية الوطنية للتعليم العالي وتوجيه السياسات والبرامج التعليمية الوطنية لتحسين جودة التعليم، واستقطاب عدد أكبر من الطلاب الوافدين، ورفع التصنيف الدولي بالجامعات المصرية.



وحقق الإصدار الأول الذي أطلق في 10/6/2024 نسبة مشاركات للطلاب بواقع 16658 طالبا وطالبة من الجامعات المصرية الحكومية.

كما حقق الإصدار الثاني الذي أطلق نوفمبر 2024 وحتي نهاية يوليو 2025 نسبة مشاركات للطلاب بواقع 118140 مقسمين إلى 45459 طالبا و72981 طالبة. ووصل عدد المشاركين الوافدين إلى 7607 طلاب وطالبات.



منح الاستبيان تغذية مرجعية إلى 29 جامعة مصرية حكومية وكلياتها، بالإضافة إلى 24 لجنة قطاع من لجان قطاعات التعليم بالمجلس الأعلى للجامعات، تم طرح هذا الاستبيان من خلال مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية وهو الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية، بهدف قياس جودة الخدمات التعليمية بالجامعات المصرية.

تم إصدار تصنيف الفئات للجامعات بناء على التصنيف العام لثلاثة فئات:

الفئة الذهبية: التصنيف العام أعلى من 80 % .

الفئة الفضية: التصنيف العام أعلى من 70%.

الفئة البرونزية: التصنيف العام أعلى من 60%.

حيث تصدرت جامعة المنصورة وجامعة مدينة السادات الفئة الذهبية

وحصلت 20 جامعة على التصنيف بالفئة الفضية وكان ترتيبهم كما يلي:"

جامعة قناة السويس – جامعة المنوفية – جامعة العريش – جامعة القاهرة – جامعة طنطا – جامعة الوادي الجديد – جامعة عين شمس – جامعة الإسكندرية – جامعة الزقازيق – جامعة المنيا – جامعة سوهاج – جامعة أسيوط – جامعة بنها – جامعة بني سويف – جامعة الغردقة – جامعة السويس – جامعة حلوان – جامعة أسوان – جامعة الأقصر – جامعة مطروح".

كما حصلت جامعة الفيوم في التصنيف على الفئة البرونزية.

