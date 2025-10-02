الخميس 02 أكتوبر 2025
أخبار مصر

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

طقس اليوم الأربعاء، اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

 كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة حيث يسود طقس خريفى معتدل حار  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25
 

