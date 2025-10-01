الأربعاء 01 أكتوبر 2025
أخبار مصر

طقس اليوم الأربعاء، اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 30: 50 كم، وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر. 

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على الجنوب

طقس الغد، اضطراب ملاحة البحر الأحمر وخليج السويس على هذه المناطق

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار   نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة الصغرى: 22

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 26

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 21

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 25
 
 

