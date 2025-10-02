الخميس 02 أكتوبر 2025
أخبار مصر

بعد زحف السحب قرب الحدود المصرية، الأرصاد تحذر هذه المدن من أمطار وشيكة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

طقس اليوم، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود السحب الممطرة على شرق ليبيا بالقرب من الحدود المصرية والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينة السلوم مع تقدم الوقت.

 

نسمات الخريف تهب على الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

نشاط للرياح، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق (السلوم - سيدي براني).

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة  ليلًا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25

