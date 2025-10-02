الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نسمات الخريف تهب على الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد  على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية من الرابعة فجرًا وتنتهي الثامنة صباحًا.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على الجنوب

طقس اليوم الأربعاء، اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس حيث يسود طقس خريفي معتدل حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة  ليلًا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس

مواد متعلقة

مثيرة للرمال والأتربة، تحذير لسكان هذه المناطق من نشاط الرياح غدا

القاهرة "على قديمه" واختلاف في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

بروفة مبكرة للشتاء، مدينتان تحت تأثير الأمطار الرعدية، تحذير لأهالي الصعيد من الأتربة والرمال، اضطراب بالملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

منها أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة، تحول في طقس اليوم من الشمال إلى جنوب الصعيد

سحب بالقاهرة وارتفاع بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الأكثر قراءة

ما تدفنونيش مع سامية وحقي هيرجع، جهود أمنية لكشف لغز قفز موظفة من الدور الـ19 بأبراج ماسبيرو

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يفوز 4-1 علي أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس يتأخر أمام فياريال 0/1 في الشوط الأول

أثناء معاينة جثة سيدة، مصرع أمين شرطة وإصابة زميله وآخر دهستهم سيارة بالبحيرة

تفسير حلم النعش في المنام وعلاقته باستقرار الحياة المهنية والمالية

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يتقدم بهدف أمام أتليتك بلباو بالشوط الأول

يوفنتوس يفلت من خسارة مذهلة أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا

ترقب بالشارع المصري لموعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم النعش في المنام وعلاقته باستقرار الحياة المهنية والمالية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads