أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء.

نسمات الخريف تهب على الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

طقس اليوم الأربعاء، اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

 ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25
 

 

