رياضة

مونديال كرة اليد، الأهلي يتأخر أمام ماجديبورج في الشوط الأول

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كرة اليد، تأخر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني، أمام فريق ماجديبورج الألماني بنتيجة (19-11)، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا على المركز الثالث وبرونزية بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد “سوبر جلوب”، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 9 فرق.

موعد مباراة الأهلي وماجديبورج

وتقام مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وتنطلق في الـ5:15 عصرًا.

الأهلي يخسر أمام برشلونة

وكان الأهلي قد خسر في الدور قبل النهائي أمام فريق برشلونة الإسباني بنتيجة (21-26)، ليتحول للمنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية أمام فريق ماجديبورج الألماني.

