مونديال كرة اليد، الأهلي يتأخر أمام ماجديبورج في الشوط الأول

كرة اليد، تأخر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني، أمام فريق ماجديبورج الألماني بنتيجة (19-11)، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا على المركز الثالث وبرونزية بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد “سوبر جلوب”، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 9 فرق.

موعد مباراة الأهلي وماجديبورج

وتقام مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وتنطلق في الـ5:15 عصرًا.

الأهلي يخسر أمام برشلونة

وكان الأهلي قد خسر في الدور قبل النهائي أمام فريق برشلونة الإسباني بنتيجة (21-26)، ليتحول للمنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية أمام فريق ماجديبورج الألماني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.