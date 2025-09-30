الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مونديال كرة اليد، الأهلي يتأخر أمام برشلونة في الشوط الأول

الأهلي
الأهلي

كرة اليد، تأخر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز أمام نظيره برشلونة بنتيجة (14-8)، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العالم للأندية المقامة حاليا في القاهرة.

وتقام مباراة الأهلي وبرشلونة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة وتشهد حضور جماهيري لمساندة القلعة الحمراء أمام العملاق الإسباني.

وسبق وحقق الأهلي الفوز على برشلونة في مباراة الميدالية البرونزية بالنسخة الماضية من بطولة العالم لأندية كرة اليد.

وتأهل الأهلي إلى قبل نهائي بطولة العالم لأندية كرة اليد كأحسن فريق حقق المركز الثاني في المجموعات الثلاثة متفوقا على الزمالك والشارقة بفارق الأهداف.

