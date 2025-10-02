الخميس 02 أكتوبر 2025
رياضة

كرة اليد، الأهلي يواجه ماجديبورج الألماني على برونزية مونديال الأندية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الخميس، أمام فريق ماجديبورج الألماني، على المركز الثالث وبرونزية بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد “سوبر جلوب”، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 9 فرق.

 

موعد مباراة الأهلي وماجديبورج

وتقام مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وتنطلق في الـ5:15 عصرًا.

الأهلي يخسر أمام برشلونة

وكان الأهلي قد خسر في الدور قبل النهائي أمام فريق برشلونة الإسباني بنتيجة (21-26)، ليتحول للمنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية أمام فريق ماجديبورج الألماني.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في كأس العالم لكرة اليد

تاوباتي × كاليفورنيا إيجلز - 12:30 ظهرًا | أون سبورت 1

الزمالك × الشارقة الإماراتي - 2:45 ظهرًا | أون سبورت 1

ماجديبورج الألماني × الأهلي - 5:15 عصرًا | أون سبورت 1

فيزبريم المجري × برشلونة الإسباني - 8 مساءً | أون سبورت 1

كرة اليد الأهلي النادي الأهلي ديفيد ديفيز ماجديبورج الألماني

