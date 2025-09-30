كرة اليد، فيزبريم يهزم ماجديبورج ويتأهل لنهائي مونديال الأندية

حقق فريق فيزبريم المجري بقيادة الإسباني تشافي باسكوال المدير الفني الفوز على فريق ماجديبورج الألماني بنتيجة (23-20)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العالم لأندية كرة اليد المقامة حاليا بالقاهرة.

فيزبريم يهزم ماجديبورج

وأقيمت مباراة فيزبريم المجري وماجديبورج الألماني على صالة العاصمة الإدارية الجديدة وشهدت تألق لاعبي الفريق المجري وأبرزهم أحمد عادل وعلي زين ويحيى الدرع وأحمد هشام دودو.

وبهذه النتيجة يتأهل فيزبريم المجري لنهائي بطولة العالم لأندية كرة اليد، في انتظار الفائز من مباراة الأهلي المصري وبرشلونة الإسباني.

