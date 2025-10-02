عنده تجرد ووش واحد، رسالة مؤثرة من إبراهيم فايق لـ سيد عبد الحفيظ بعد ظهوره في قائمة الخطيب

سيد عبد الحفيظ في قائمة الخطيب، وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة مؤثرة لمدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، بعد الإعلان الرسمي عن قائمة كابتن محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة، والتي ضمت كابتن سيد عبد الحفيظ.

رسالة مؤثرة من إبراهيم فايق لسيد عبد الحفيظ

وعبر إبراهيم فايق عن تأييده لوجود سيد عبد الحفيظ في قائمة محمود الخطيب، وقال في رسالته التي وجهها لعبد الحفيظ: "مبروك يا حبيبي رجوعك لبيتك تاني.. قليل أوي اللي زيك عندهم تجرد ورأي أمين ووجهة نظر صادقة ووش واحد"

وقال إبراهيم فايق في رسالته التي وجهها لـ سيد عبد الحفيظ: "النهاردة أقدر أتحرر من الضغوط.. واتكلم زي أي واحد عرف الخبر رسمي.... مبروك يا حبيبي رجوعك لبيتك تاني.. ربنا يكرمك ويوفقك ويرزقك الخير كله في خطوتك اللي جايه".

وتابع إبراهيم فايق رسالته فقال: "يعني يمكن الواحد شاف كتير في حياته.. قليل أوي اللي زيك عندهم تجرد ورأي أمين ووجهة نظر صادقة ووش واحد.. ربنا يديم عليك الرضا والقناعة ورجاحة العقل.. وينور بصيرتك يا حبيبي.. أعلى الأصوات بإذنك يااارب.. وعلشان عيونك وعيون الأهلي مفيش شرط جزائي".

الخطيب يعيد تشكيل قائمته في انتخابات الأهلي

الجدير بالذكر أن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب أعلن، اليوم الخميس، بشكل رسمي عن قائمته المرشحة لانتخابات مجلس الإدارة الجديد، حيث شهدت القائمة عدة تغييرات عن المجلس الحالي لإدارة النادي، ومن أبرزهم رجل الأعمال الشهير ياسين منصور، مرشحا على منصب نائب الرئيس، ومدير الكرة السابق بالأهلي سيد عبد الحفيظ على العضوية.

قائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي، فيتو

وضمت قائمة محمود الخطيب لانتخابات النادي الأهلي (الرئيس: محمود الخطيب، والنائب: ياسين منصور، وأمين الصندوق: خالد مرتجي، وأعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال. وأعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام).

وكان محمود الخطيب قد أعلن، أمس الأربعاء، عزمه خوض انتخابات رئاسة النادي الأهلي، متراجعًا عن قراره السابق بعدم الترشح بسبب "ظروف صحية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.