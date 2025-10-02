الخميس 02 أكتوبر 2025
سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

هشام جمال
هشام جمال

فوجئ جماهير النادي الأهلي بعدم تواجد المنتج الفنى هشام جمال في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي القادمة. 

مصدر مطلع كشف في تصريحات خاصة أن الخطيب فضل عدم تواجد هشام جمال في قائمتة  الانتخابية، ولكن قد يتم الاستعانة به في إدارة بعض الملفات بداية من الدورة القادمة بالتعيين. 

وأعلن الكابتن محمود الخطيب عن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات التي تحدد لها يومي 30، 31 أكتوبر الجاري.

 وتضم ياسين منصور نائبًا، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق.

وللعضوية فوق السن: «طارق قنديل.. محمد الغزاوي.. محمد الدماطي.. محمد الجارحي.. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال».

وللعضوية تحت السن: «إبراهيم العامري.. رويدا هشام».

وسوف تتقدم القائمة بأوراقها قبل غلق باب الترشيح غدًا الجمعة.

