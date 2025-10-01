آخر تطورات انتخابات النادي الأهلي.. الخطيب يتراجع رسميا عن قرار عدم الترشح.. وهذه أبرز ملامح قائمة بيبو

عادت الأحداث داخل النادي الاهلي إلى الواجهة سواء على المستوى الإداري المتعلق بانتخابات الأحمر القادمة أو فيما يتعلق بأزمات فريق الكرة رغم فوز الأخير على غريمه التقليدي الزمالك.

الأهلي يشهد الدخول في مرحلة صعبة للغاية تتمثل في الانتخابات القادمة وأيضا ملف المدير الفني الجديد بعد اعتذار عدد كبير من المدربين بسبب المقابل المادي مرورا بالإصابات الكثيرة التي يشهدها الفريق الأول بالنادي.

محمود الخطيب

وأعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تراجعه عن قراره والترشح لانتخابات الأهلي القادمة بعد صدور قانون الرياضة الجديد (رقم 171 لسنة 2025).

وكان الخطيب أعلن عدم ترشحه لانتخابات الأهلي في 12 سبتمبر الماضي قبل التراجع اليوم الأول من أكتوبر.

محمود الخطيب يعلن ترشحه لانتخابات الأهلي في بيان رسمي

وأصدر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيانا رسميا أعلن فيه قراره بخوض انتخابات النادي المقبلة.

نص بيان الخطيب

وجاء بيان الخطيب كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أعضاء وجماهير النادي الأهلي العظيمة

لقد تعاهدت دومًا أن أكون على قدر المسئولية، واضعًا مصلحة النادي الأهلي قبل مصلحتي الشخصية؛ حبًا وعرفانًا بالجميل لهذا الكيان العظيم، صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى.. فعلى مدار ما يقرب من ٥٥ عامًا، كان النادي الأهلي ـ وما يزال ـ هو وجهتي الأولى ومصدر سعادتي وفخري.

خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في ٢٠٢٣، تأثرتْ حالتي الصحية بشكل كبير، كما أعلنتُ سابقًا، ولكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع مجلس إدارة ترأسته، وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة، أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوطات؛ تفاديًا لأي إجراء قد يصبح ضروريًا… ويشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى التي أنحاز فيها إلى صحتي..

سبب تراجع الخطيب عن قراره

ومع اعتذاري عن الترشح لفترة انتخابية جديدة، تأثرت كثيرًا بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة....كل الشكر والتقدير لهم جميعًا…

وبناءً على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة؛ للاستمرار في موقع المسئولية بما يتوافق مع الحالة الصحية، النادي الأهلي يستحق…شكرًا أعضاء وجماهير الأهلي.. «الضهر والسند» في كل الظروف".

على خطى صالح سليم، الخطيب يدير الأهلي في ولايته الثالثة

“تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة؛ للاستمرار في موقع المسئولية بما يتوافق مع الحالة الصحية”.. بهذه العبارة اختتم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بيانه الذي أعلن خلاله الترشح في الانتخابات القادمة للنادي الأهلي والتراجع عن قرار عدم الترشح.

كلمات الخطيب تحمل في طياتها الكثير بشأن ملامح الدورة القادمة التي قد تشهد ابتعاد بيبو عن المشهد لصالح نائبه المنتظر ياسين منصور، ليعيد تكرار تجربة صالح سليم الذي ترك المهمة لنائبه حسن حمدي، وأدار الأهلي من لندن لشهور طويلة بسبب حالته الصحية الغير مستقرة وقتها، وهو ما يعني أن الخطيب سيتواجد رئيسا فقط على أن يترك المهمة لنائبه ياسين منصور.

ملامح قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

تغير الوضع تماما بعد تراجع الخطيب عن قراره والابرز وجود رجل الاعمال ياسين منصور ضمن قائمته بعدما كان سيترشح بقائمته

واستقر محمود الخطيب على ملامح قائمته الانتخابية التي سيتقدم بها لخوض انتخابات النادي الأهلي القادمة يوم 31 أكتوبر المقبل.

وبات من المنتظر أن تضم قائمة الخطيب كلا من: ياسين منصور نائبا، وخالد مرتجى أمين صندوق.

وفي العضوية كل من: محمد الدماطي ومحمد الجارحي ومحمد الغزاوي وطارق قنديل وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال، وفي العضوية تحت السن هشام جمال ومي عاطف.

