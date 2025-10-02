الداخلية العرب: استراتيجية عربية جديدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

اختتم المؤتمر الثاني للمسئولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية أعماله بتونس تحت إشراف الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وأصدر المؤتمر عددًا من التوصيات المهمة لتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية بالدول العربية، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

التوصيات شددت على ضرورة تبادل المعلومات الفوري بشأن الجرائم السيبرانية وأساليب ارتكابها، وتنظيم أسبوع عربي سنوي للتوعية بمخاطرها، إلى جانب إعداد استراتيجية عربية لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي. كما تم التأكيد على بناء قدرات الكوادر الأمنية العربية في التصدي لجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.

استراتيجية عربية جديدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

المؤتمر ناقش أيضًا مشروع هيكل تنظيمي موحد لجهاز متخصص في مكافحة جرائم المعلومات، وثمّن التجربة الإماراتية في هذا المجال، فيما انطلقت ورشة عمل مشتركة بالأمانة العامة مع جامعة نايف ومركز الأمم المتحدة لتعزيز قدرات الدول العربية في التعامل مع الأدلة الرقمية.

