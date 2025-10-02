الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية العرب: استراتيجية عربية جديدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

المؤتمر الثاني للمسؤولين
المؤتمر الثاني للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات

 اختتم المؤتمر الثاني للمسئولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية أعماله بتونس تحت إشراف الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وأصدر المؤتمر عددًا من التوصيات المهمة لتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية بالدول العربية، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

التوصيات شددت على ضرورة تبادل المعلومات الفوري بشأن الجرائم السيبرانية وأساليب ارتكابها، وتنظيم أسبوع عربي سنوي للتوعية بمخاطرها، إلى جانب إعداد استراتيجية عربية لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي. كما تم التأكيد على بناء قدرات الكوادر الأمنية العربية في التصدي لجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.

 

استراتيجية عربية جديدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

 المؤتمر ناقش أيضًا مشروع هيكل تنظيمي موحد لجهاز متخصص في مكافحة جرائم المعلومات، وثمّن التجربة الإماراتية في هذا المجال، فيما انطلقت ورشة عمل مشتركة بالأمانة العامة مع جامعة نايف ومركز الأمم المتحدة لتعزيز قدرات الدول العربية في التعامل مع الأدلة الرقمية.

ضبط كهربائى تعدى على جارته بالإسكندرية عقب تداول فيديو

ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب في الجيزة لخلاف على الأجرة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جرائم تقنية المعلومات مجلس وزراء الداخلية العرب الجرائم الالكترونية الاحتيال المالي الإلكتروني الذكاء الاصطناعي جامعة نايف العربية مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية الأمن السيبراني

مواد متعلقة

ضبط كهربائى تعدى على جارته بالإسكندرية عقب تداول فيديو

ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب في الجيزة لخلاف على الأجرة

ضبط سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه في الشرقية

ضبط المتهمين في فيديو ترويج المخدرات ببولاق الدكرور

فيديو يقود الشرطة لضبط ديلر مخدرات في شبرا الخيمة

الداخلية تضبط 14 طن دقيق مدعم قبل طرحها في السوق السوداء

الداخلية تضبط نحو 100 ألف مخالفة مرورية و107 حالات تعاطى مخدرات بين السائقين

ضبط محطة بث تلفزيوني لقنوات مشفرة دون ترخيص بالقليوبية

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

بسبب هجوم النواب، حنفي جبالي: لا توجهوا أي لوم إلى وزير العدل

عنده تجرد ووش واحد، رسالة مؤثرة من إبراهيم فايق لـ سيد عبد الحفيظ بعد ظهوره في قائمة الخطيب

رئيس النواب يسأل وزير العدل: هل تراجعت عن موقفك؟ والفنجري: نعم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

خدمات

المزيد

قبل قرار المركزي بساعات، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر السكر في السوق اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads