حوادث

ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب في الجيزة لخلاف على الأجرة

ضبط سائق الميكروباص
ضبط سائق الميكروباص

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم بثه بأحد المواقع بشأن تعدى قائد سيارة ميكروباص على أحد الركاب بالضرب.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلاف بينه وبين أحد الركاب على قيمة الأجرة حال سيره بمحافظة الجيزة.

 خلاف على الأجرة 

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

 

ضبط سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه في الشرقية

ضبط المتهمين في فيديو ترويج المخدرات ببولاق الدكرور

