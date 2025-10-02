الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه في الشرقية

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية في الشرقية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه قائد سيارة ميكروباص يسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر بالشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة

كانت أجهزة الأمن، رصدت الواقعة عبر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية.
 

 

ضبط المتهمين في فيديو ترويج المخدرات ببولاق الدكرور

فيديو يقود الشرطة لضبط ديلر مخدرات في شبرا الخيمة

وبمواجهته اعترف قائد السيارة بارتكاب الواقعة لاختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز شرطة منيا القمح مواقع التواصل الاجتماعي سائق ميكروباص حياة المواطنين التحفظ على السيارة سير عكس الاتجاه قسم شرطة ثالث العاشر

مواد متعلقة

ضبط المتهمين في فيديو ترويج المخدرات ببولاق الدكرور

فيديو يقود الشرطة لضبط ديلر مخدرات في شبرا الخيمة

الداخلية تضبط 14 طن دقيق مدعم قبل طرحها في السوق السوداء

الداخلية تضبط نحو 100 ألف مخالفة مرورية و107 حالات تعاطى مخدرات بين السائقين

ضبط محطة بث تلفزيوني لقنوات مشفرة دون ترخيص بالقليوبية

الأمن يكشف حقيقة فيديو التحرش بفتيات أمام مدرسة فى القليوبية

ضبط رجل و3 سيدات لممارستهم أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

مصرع عناصر بؤرة إجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

الخطيب يتجاهل حسام غالي، تعرف على التفاصيل

زغلول صيام يكتب: محمد النني الذي ظلمناه!

الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب

عفو رئاسي مرتقب عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

انخفاض الساسو والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads