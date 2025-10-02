ضبط سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية في الشرقية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه قائد سيارة ميكروباص يسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر بالشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة

كانت أجهزة الأمن، رصدت الواقعة عبر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية.



وبمواجهته اعترف قائد السيارة بارتكاب الواقعة لاختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

