الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليم الجيزة: رصد 4 حالات مصابة بفيروس HFMD

انتشار فيروس HFMD
انتشار فيروس HFMD

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بيانا لتوضيح ما تم تداوله بشأن ظهور بعض الأعراض الجلدية على عدد من الطلاب، وحقيقة انتشار فيروس HFMD.

 

انتشار فيروس HFMD

وأكد مدير المديرية أنه تم رصد 4 حالات فقط لطلاب ظهرت عليهم أعراض حبوب  باليدين، وعلى الفور قامت إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم تعقيم الفصل بالكامل ومتابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين.

وأهابت المديرية بأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات، والاطمئنان أن جميع الإجراءات الاحترازية تتم بشكل فوري حفاظًا على صحة أبنائنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحالة الصحية تعليم الجيزة محافظة الجيزة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة

الأكثر قراءة

جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

3 جنيهات ارتفاعًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تعليم الجيزة: رصد 4 حالات مصابة بفيروس HFMD

وزير الخارجية القطري: هناك قضايا بخطة ترامب تحتاج لتوضيح وتفاوض

السودان: ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق مع اكتمال التخزين بسد النهضة

مفيش فلوس، سر إلغاء جلسة ادارة الزمالك بعد خسارة القمة

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم نشر الأخبار الكاذبة لرفع أسعار الأسهم، تعرف على رأي الإفتاء

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads