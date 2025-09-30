تعليم الجيزة: رصد 4 حالات مصابة بفيروس HFMD

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بيانا لتوضيح ما تم تداوله بشأن ظهور بعض الأعراض الجلدية على عدد من الطلاب، وحقيقة انتشار فيروس HFMD.

انتشار فيروس HFMD

وأكد مدير المديرية أنه تم رصد 4 حالات فقط لطلاب ظهرت عليهم أعراض حبوب باليدين، وعلى الفور قامت إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم تعقيم الفصل بالكامل ومتابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين.

وأهابت المديرية بأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات، والاطمئنان أن جميع الإجراءات الاحترازية تتم بشكل فوري حفاظًا على صحة أبنائنا.

