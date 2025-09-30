سكرتير عام الإسماعيلية يوجه بسرعة انتهاء أعمال لجان فحص ملفات التصالح

وجَّه المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، بسرعة إنهاء عمل اللجان المختصة من فحص الملفات المتبقية الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، والبت فيها للحالات الجادة، واستيفاء كافة المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم لتقنين أوضاعهم، مع ضرورة حث المواطنين غير المستوفاه ملفاتهم بضرورة تقديم المستندات اللازمة والاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة.

إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين

وأكد "الإسكندراني" حرص محافظة الإسماعيلية، على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.



تكثيف العمل بالتنسيق مع كافة الجهات

وشدد على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة معدلات الأداء بملفات التقنين على أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، وما تم اتخاذه من إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز؛ وذلك لكونها من أهم الملفات التي تقع على رأس أولويات الدولة.

وذلك بحضور المستشار مفوض الدولة، مدير عام مديرية الزراعة، رئيس فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالإسماعيلية، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

