دوري أبطال أوروبا، مدرب برشلونة: باريس سان جيرمان أفضل من الموسم الماضي

فليك
فليك

تحدث المدير الفني لنادي برشلونة هانزي فليك عن أهمية المباراة أمام باريس سان جيرمان قبل ساعات من المواجهة المنتظرة في دوري أبطال أوروبا التي تقام غدا الأربعاء مؤكدًا أن الفريق الفرنسي يمثل تحديًا كبيرًا، ويجب على لاعبيه تقديم أقصى ما لديهم منذ اللحظة الأولى.

مدرب برشلونة يتحدث عن الصدام مع باريس سان جيرمان

وفي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، قال فليك: سنلعب أمام أفضل فريق في الموسم الماضي، وعلينا أن نكون في أعلى جاهزيتنا الفنية والبدنية."


مضيفا: باريس سان جيرمان يمتلك لاعبين رائعين، ومدربًا رائعًا، وأنا شخصيًا معجب بأسلوب لعبهم."

وأكمل مؤكدًا على أهمية التركيز الكامل منذ البداية: المباراة تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية."

المواجهة المرتقبة بين برشلونة وباريس سان جيرمان تأتي في وقت حساس من الموسم، حيث يسعى كلا الفريقين لتأكيد جدارتهما أوروبيًا، وسط ترقب جماهيري كبير وإثارة لا تُوصف.

