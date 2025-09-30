دوري أبطال أوروبا، مدرب برشلونة: باريس سان جيرمان أفضل من الموسم الماضي

تحدث المدير الفني لنادي برشلونة هانزي فليك عن أهمية المباراة أمام باريس سان جيرمان قبل ساعات من المواجهة المنتظرة في دوري أبطال أوروبا التي تقام غدا الأربعاء مؤكدًا أن الفريق الفرنسي يمثل تحديًا كبيرًا، ويجب على لاعبيه تقديم أقصى ما لديهم منذ اللحظة الأولى.

مدرب برشلونة يتحدث عن الصدام مع باريس سان جيرمان

وفي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، قال فليك: سنلعب أمام أفضل فريق في الموسم الماضي، وعلينا أن نكون في أعلى جاهزيتنا الفنية والبدنية."



مضيفا: باريس سان جيرمان يمتلك لاعبين رائعين، ومدربًا رائعًا، وأنا شخصيًا معجب بأسلوب لعبهم."

وأكمل مؤكدًا على أهمية التركيز الكامل منذ البداية: المباراة تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية."

المواجهة المرتقبة بين برشلونة وباريس سان جيرمان تأتي في وقت حساس من الموسم، حيث يسعى كلا الفريقين لتأكيد جدارتهما أوروبيًا، وسط ترقب جماهيري كبير وإثارة لا تُوصف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.