مصر والأردن يبحثان تعزيز التعاون والتكامل في قطاع الطاقة والغاز الطبيعي

وزير البترول يجري زيارة رسمية للأردن لدعم التكامل في قطاع الغاز الطبيعي

وصل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم إلى العاصمة الأردنية عمّان، في زيارة رسمية يرافقه المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج.

وكان في استقباله نظيره الأردني الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات تناولت تعزيز التعاون والتكامل بين مصر والأردن في قطاع الطاقة والغاز الطبيعي.

تكامل مصري أردني في مجال الغاز الطبيعى

وأكد الوزيران أهمية الاستمرار في التكامل المصري الأردني الناجح بمجال الغاز الطبيعي والذي يمثل نموذجا يحتذى به في التكامل العربي لتأمين إمدادات الطاقة بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، ويدعم استفادة كليهما من البنية التحتية ممثلة في شبكة الغاز التي تربط مصر والاردن ومنظومة استيراد الغاز الطبيعي المسال، مع العمل علي تبادل الخبرات الفنية والتقنية.

يشار إلي أن الوزيرين شهدا في يوليه الماضي تشغيل سفينة التغييز العائمة "إنيرجوس فورس" بميناء العقبة والتي تستقبل شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد، لإعادة تغييزه وضخه في خط الغاز العربي لتأمين إمدادات الطاقة لقطاعات الاستهلاك فى البلدين، والتعامل الفعال مع أي طارئ.

مراسم تسليم رئيس فجر الأردنية الجديد

وخلال الزيارة شهد الوزيران أيضًا مراسم تسليم وتسلم قيادة شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي، النموذج الناجح للشراكة بين البلدين، من المهندس فؤاد رشاد إلى المهندس ياسر صلاح الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، وجري تكريم القيادة السابقة للشركة المهندس فؤاد رشاد تقديرًا لما قدمه من جهود في ترسيخ دور الشركة كنموذج شراكة ناجح بين البلدين لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وشبكات الغاز الطبيعي.

