وزير البترول ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مشروع تطوير قرى كنج مريوط

افتتح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، مشروع تطوير عدد من القرى المحيطة بمنطقة كينج مريوط، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لدعم مبادرات التنمية المجتمعية وتحسين جودة الحياة لأهالي المناطق المحيطة بالمشروعات البترولية.

وتفقد الوزير والمحافظ بعض المنازل الجديدة في نجع رسلان بالعامرية، وحرصا علي تسليم مفاتيح المنازل للأهالي.

وحضر الافتتاح عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن جهود الوزارة في دعم مبادرات المسئولية المجتمعية بمختلف المحافظات لا تتوقف عند حد معين بل تستهدف التوسع بصورة أكبر تلبي احتياجات المواطنين، وهو ما يعكس تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه الوزير الشكر لمحافظة الإسكندرية على ما تقدمه من تسهيلات متواصلة لدعم تلك المشروعات، معربًا عن تقديره البالغ لأهالي العامرية.

جهود قطاع البترول في التنمية المجتمعية

وفي كلمته؛ ثمَّن الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال فترة الصيف، مؤكدًا أن نجاحها في توفير الغاز الطبيعي والوقود لمختلف القطاعات كان له دور محوري في استقرار منظومة الطاقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع في ربوع مصر، وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء قطاع طاقة قوي قادر على مواجهة التحديات وتلبية احتياجات المواطنين والتنمية.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن دور الوزارة لم يتوقف عند حدود الإمداد بالطاقة فحسب، بل امتد ليشمل إسهامات بارزة في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث قامت بتأهيل وبناء نحو 180 منزلًا للأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسكندرية، في إطار حرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين والاستقرار المجتمعي، كما لفت إلى أن الوزارة تعمل علي دعم القطاع الصحي بالمحافظة، من خلال تزويد مستشفى العامرية بأجهزة طبية متخصصة وحديثة، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية، على أن تتكامل هذه الجهود مع خطة المحافظة لتأهيل البنية التحتية للمستشفى وتطويرها الشامل.

