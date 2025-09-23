الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
البترول: مصر نقطة انطلاق لشركة اكسبرو العالمية لخدمات البترول والغاز

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تتمتع بمقومات متميزة في مجال البترول والغاز وأن موقعها الجغرافي يؤهلها لأن تصبح نقطة انطلاق لأنشطة الشركات الراغبة في توسعة أنشطتها في المنطقة، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يكثف حاليًا أنشطة البحث والاستكشاف بهدف تحقيق اكتشافات جديدة تضيف إلى الاحتياطيات والإنتاج وتقلل الفاتورة الاستيرادية.

جاء ذلك خلال استقباله لحسين السيسي نائب رئيس شركة إكسبرو العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسيد أسامة أمين المدير التنفيذي للشركة لمنطقة شرق المتوسط وجنوب الخليج حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في أنشطة خدمات الحفر والحلول التكنولوجية لصناعة البترول والغاز.

 

أهمية التكنولوجيا الحديثة  في تحفيز الاستثمارات  البترولية 

 

وأضاف الوزير خلال اللقاء أن التكنولوجيات المتطورة تعد العنصر المحفز الأساسي لإطلاق كافة الإمكانات الإنتاجية الكاملة وذلك إلى جانب تحفيز الاستثمارات في عمليات البحث والاستكشاف وتحسين إدارة الخزانات.

ولفت الوزير إلى اهتمام الدولة بالتعاون الاستراتيجي مع قبرص لاستقطاب الغاز القبرصي لتسييله في التسهيلات المصرية ومن ثم إعادة تصديره.

ومن جانبه أكد نائب رئيس الشركة أنها اتخذت من مصر  نقطة انطلاق لعملياتها في المنطقة منذ أبريل الماضي وخاصة في ليبيا وعمان وقريبًا أيضًا في قبرص واليونان، مشيرًا إلى سعي الشركة لزيادة مشاركتها في المشروعات الاستراتيجية الهامة التي ينفذها قطاع البترول المصري حاليًا.

