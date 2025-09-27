وزير البترول يشهد الجمعية العمومية لشركة أبوقير للأسمدة

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العامة لشركة أبوقير للأسمدة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024/2025 بحضور مساهمي الشركة.

وفي مستهل الجمعية قدم المهندس هاني ضاحي رئيس الشركة تحية وفاء لروح المهندس عابد عز الرجال رئيس الشركة السابق الذي قاد مسيرة ناجحة للشركة خلال فترة رئاسته لها. وقد قام الوزير والحضور بالوقوف دقيقة حدادا علي روح الراحل الكريم.

وأشاد الوزير بالدور الذي تقوم به الشركة لضمان استدامة توفير الأسمدة للسوق المصري، بما يسهم في تلبية احتياجات المزارعين ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد أهمية مواصلة الشركة لجهودها في تعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الأوروبية من خلال التوسع في المشروعات الخضراء وحلول خفض الانبعاثات الكربونية، واستخدام الطاقة المتجددة، بما يمثل نموذجا لصناعة مسؤولة بيئيا تواكب متطلبات المشترين بالأسواق الأوروبية، مثمنًا التزام الشركة بالحفاظ على السلامة.

ومن جانبه تقدم المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية بالشكر والتقدير إلى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على دعمه المستمر وجهوده الناجحة لحل التحديات المرتبطة بتوافر الغاز الطبيعي.

استعراض نتائج الأعمال

واستعرض المهندس هاني ضاحي نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، حيث أوضح ما تم تحقيقه خلال العام من نمو ملحوظ وإنجازات استثنائية ساهمت في نجاح مسيرة الشركة رغم كل التحديات التي واجهتها، وقد حرصت إدارة الشركة على الإستغلال الأمثل لهذه الفترات بوضع خطط مدروسة لأعمال الصيانة والإحلال والتجديد لمصانع الشركة الثلاث في وقت واحد في سابقة لم تحدث في تاريخها مع كامل الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وأضاف أن الشركة التزمت بدورها الرائد في المساهمة في تأمين الأمن الغذائي المصري من خلال توفير 17 مليون شيكارة من الأسمدة لوزارة الزراعة علاوة على التصدير لنحو 22 دولة مما أدى لتوفير حصيلة دولارية تقدر بنحو 317 مليون دولار علاوة على تسويق كمية من الأمونيا والأسمدة الصلبة محليًا بالأسعار الحرة.

ونجحت الشركة في تحقيق إيرادات قياسية هي الأعلى في تاريخها حيث بلغت إيرادات النشاط الرئيسي 22.92 مليار جنيه بزيادة 24% عن العام السابق.

كما نجحت في تحقيق نمو في أرباح التشغيل بنسبة 27% لتسجل 8.16 مليار جنيه، في دلالة على قوة الأداء التشغيلي وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والكهرباء.

و تحافظ الشركة على مكانتها ضمن أكبر 10 شركات مدرجة في البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية.

وفي إطار التزامها بالاستدامة، نجحت الشركة في خفض نحو 1.3 مليون طن ثاني أكسيد كربون، وجار تنفيذ مشروع محطات الطاقة الشمسية بطاقة تصميمية للمرحلة الأولى 2.6 ميجاوات.

الجمعية العامة للشركة تقر توزيع كوبون بقيمة 6 جنيهات للسهم

وتحرص الشركة على مواكبة التطورات العالمية للإنتاج الأخضر، وتعمل على تحويل مشروع شمال أبوقير للمغذيات الزراعية إلى مشروع أخضر يستخدم الطاقة المتجددة من الهيدروجين الأخضر بدلا من الغاز الطبيعي لإنتاج الأمونيا الخضراء وبالتوازي جار العمل على إحلال جزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين في باقي مصانع الشركة.

وقد أقرت الجمعية توزيع كوبون نقدي بواقع 6 جنيهات للسهم.

