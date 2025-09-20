السبت 20 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مواقع تسهيلات إنتاج الغاز الطبيعي التابعة لشركة شمال سيناء للبترول بالبحر المتوسط، حيث تابع تشغيل آبار مشروع المرحلة الثالثة "ب" بعد وضعها على خريطة الإنتاج بنجاح بإجمالي 34 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وذلك ضمن مشروعات المحور الأول من استراتيجية الوزارة.

وخلال الزيارة، قام الوزير بجولة على متن منصة الإنتاج البحرية، كما  تفقد التسهيلات البرية لمعالجة إنتاج الغاز  ، وتابع مع قيادات الشركة وفرق العمل الموقف التشغيلي للآبار الجديدة على خريطة الإنتاج باستثمارات 67 مليون دولار، بما ساهم في زيادة إجمالي إنتاج الشركة  إلى نحو 60 مليون قدم مكعب يوميًا، كما اطلع على موقف الإعداد لتنفيذ المرحلة الرابعة لإنتاج الغاز باستثمارات 105 ملايين دولار.

 

إضافة آبار جديدة لزيادة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية 

وأكد الوزير خلال الجولة أن إضافة آبار جديدة للإنتاج يعكس نجاح استراتيجية قطاع البترول في التوسع التدريجي بالإنتاج المحلي، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية،  مشيدًا بجهود فرق العمل بالشركة والتعاون المثمر مع شركاء الاستثمار شركة برينكو التابعة للقابضة المصرية الكويتية الذي ادي  لتحقيق هذه النتائج المتميزة، لافتًا إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم للإسراع بالمرحلة الجديدة المخطط تنفيذها لزيادة الإنتاج.

يُشار الي ان حقول إنتاج شركة شمال سيناء للبترول تمثل استثمار مشترك بين قطاع البترول وشركات برينكو المملوكة للشركة القابضة المصرية الكويتية.

رافق الوزير خلال الزيارة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والمهندس رأفت البلتاجي مدير عام شركة برينكو والمهندس محمد الدغيدى رئيس شركة شمال سيناء للبترول.

