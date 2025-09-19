وزير البترول: التعدين المصري أصبح وجهة واعدة للمستثمرين بعد إصلاحات كبرى

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية وضعت قطاع التعدين ضمن أولوياتها، موضحا أن الوزارة نفذت إصلاحات تشريعية وهيكلية غير مسبوقة تهيئ بيئة جاذبة للمستثمر، وتقر نماذج اتفاقيات أكثر مرونة وتحفيزًا، مع تسهيل إجراءات الاستثمار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وإزالة معوقات الاستثمار، وزيادة إسهام التعدين في الناتج المحلي.

وأشار الوزير خلال لقائه فيكتور جونزاليز، نائب رئيس شركة إكس كاليبر الإسبانية المتخصصة في المسح الجيوفيزيائي للإمكانات التعدينية، إلى أن الوزارة تعكف على الإعداد لتنفيذ مسح جوي لأول مرة منذ 40 عامًا لتوفير بيانات دقيقة عن الفرص التعدينية الواعدة.

التعاون في مجال المسح الجوي للكشف عن المعادن

شهد اللقاء بحث إمكانية التعاون في مجال المسح الجوي للإمكانات التعدينية في مصر، وتوظيف التكنولوجيا المتطورة لتوفير بيانات دقيقة ومعالجتها بما يعد عنصرا أساسيًا لجذب الاستثمارات.

وأكد الوزير على اهتمام الوزارة بتسهيل التعاون وتقديم الدعم اللازم لإنجاح عمليات المسح، ولاسيما في ظل امتلاك مصر البنية التحتية واللوجستيات الداعمة لذلك، مبينا أن التعاون ينبغي أن يتضمن الإسراع والجاهزية لاتخاذ خطوات عملية نحو العمل في مناطق محددة لتحقيق نتائج ملموسة تحفز الشركات العالمية على الاستثمار في ظل توفير مناخ جاذب بقطاع التعدين المصري.

من جانبه، أبدى جونزاليز اهتمام الشركة بالتعاون مع مصر، مؤكدا أن شركته تعد شريك استراتيجي لبعض الحكومات وشركات التعدين والطاقة ولها سابقة أعمال وخبرة كبيرة في السعودية ونيجيريا ودول أخرى عديدة، مستعرضا تقنياتها القادرة علي رسم الخرائط بسرعة وكفاءة، مما يمكن من إتمام المسوحات على مستوى الجمهورية في أسرع وقت، موضحا أن هذا النهج يقلل من مخاطر الاستثمار من خلال توفير بيانات عالية الجودة .

وجرى الاتفاق علي استمرار التنسيق مع الشركة الفترة المقبلة من خلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لبحث المقترحات التي سيتم إعدادها.

حضر الاجتماع الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

