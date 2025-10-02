شاهد، عواصم أوروبية تنتفض تنديدا باعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود

أسطول الصمود، اندلعت احتجاجات حاشدة في عدة عواصم أوروبية، مساء الأربعاء، تنديدًا باعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود.

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين في برشلونة وروما وبروكسل وبرلين وإسطنبول.



🇪🇸Protests erupt in Barcelona over Israel's interception of the Gaza bound Sumud Flotilla. May this solidarity multiply across the globe. #Gaza #FlotillaForGaza #Flotilla

pic.twitter.com/bs600vveA0 — Falasteen (@falastineisme) October 1, 2025

ودعا المتظاهرون إلى تضامن المجتمع الدولي مع أهالي غزة في المجاعة التي تفرضها إسرائيل عليهم.

وأكد "أسطول الصمود" في بيان أنه تعرض لهجوم من قبل حوالي 10 سفن إسرائيلية.

كما أعلن قبل قليل، انقطاع الاتصال مع عدد من سفن الأسطول، متهمًا إسرائيل بالاعتداء على بعض السفن، مؤكدًا إصراره على مواصلة الإبحار نحو غزة.

Once again, the world witnesses Israel’s endless crimes. The violent interception of humanitarian ships to Gaza proves its contempt for international law & human values.

In Rome, Barcelona, Brussels, Berlin, Istanbul & beyond, free people rise in protest—standing with #Palestine pic.twitter.com/h3C9UwC4KD — Embassy of Iran in Bulgaria (@IRANinBULGARIA) October 1, 2025

واشتكى أسطول الصمود، في بيان له، من أن البحرية الإسرائيلية تستخدم العنف ضد سفن الأسطول، وأنها عمدت لاستخدام مدافع المياه ضد عدد من السفن.

ولفت إلى أن "حكومة الاحتلال حاولت تخويف الأسطول عبر الراديو، مهددة بإيقاف ومصادرة السفن إذا واصلت نحو غزة".

وجاء في البيان: "الاحتلال الإسرائيلي يستخدم العنف ضد سفننا ويصدم عمدًا إحدى السفن ويستخدم مدافع المياه ويتعامل بقسوة مع المعتقلين المسالمين من 50 دولة حول العالم".

وأضاف البيان: "على حكومات العالم أن تتحرك كما بدأت الشعوب تنتفض غضبًا في عواصم العالم القصة كلها هي غزة.. كسر الحصار ووقف الإبادة وفرض ممر بحري".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه تعليمات بعدم السماح لسفن "أسطول الصمود" بالوصول إلى غزة تحت أي ظرف.

وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على غزة منذ سيطرة حماس على القطاع الساحلي عام 2007 وحاول ناشطون مرات عدة إيصال مساعدات إلى غزة عبر البحر، سواء خلال الصراع الحالي أو في مرات أخرى.

