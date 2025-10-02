الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر النحاس يواصل الصعود مقتربا من أعلى مستوى منذ مايو 2024

النحاس
النحاس

ارتفع سعر النحاس لليوم الثاني على التوالي، متجها نحو أعلى مستوياته منذ مايو 2024، مع ترقب المستثمرين لتطورات المعروض وإمكانية خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

اضطرابات الإمدادات، ومن بينها إعلان شركة "فريبورت-ماكموران" حالة القوة القاهرة في منجم "جراسبرج" العملاق بإندونيسيا، ساعدت على دعم المكاسب الأخيرة في الأسعار، وأغلق المعدن مرتفعا بنسبة 1.1% أمس الأربعاء في لندن.

بيانات التوظيف الأمريكية

في المقابل، عززت بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة عن جهة خاصة الرهانات على خفض الفائدة، بعدما أظهر تقرير مؤسسة "ADP" الذي اكتسب أهمية إضافية مع احتمال تأجيل صدور البيانات الحكومية بسبب الإغلاق الفيدرالي، تراجعًا مفاجئًا في الوظائف خلال سبتمبر.

احتمال خفض أسعار الفائدة يدعم السلع

تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى دعم السلع الأساسية عبر تعزيز الطلب وإضعاف الدولار، كما تجعلها في متناول التجار الذين يشترونها بعملات أخرى غير الدولار بصورة أكبر، وبقي مؤشر بلومبرج للدولار مستقرا اليوم الخميس.

فصل جديد من الصراع مع واشنطن، الصين تضخ 1.4 مليار دولار لتسهيل نقل النحاس من إفريقيا

سعر النحاس يهبط من أعلى مستوى في 15 شهرا قبل قرار الفيدرالي

وارتفع سعر النحاس بنسبة 0.5% إلى 10431 دولارا للطن في تمام الساعة 2:41 بعد الظهر بتوقيت سنغافورة في بورصة لندن للمعادن، كما سجل كل من الألومنيوم والزنك مكاسب، بينما استقر النيكل، وتراجع خام الحديد في بورصة سنغافورة بنسبة 0.4% إلى 103.30 دولار للطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر النحاس أسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة الفيدرالي خام الحديد الدولار

مواد متعلقة

بنك أوف أمريكا: تخارج المستثمرين من الأسهم الكبرى بعد قرار خفض الفائدة

سعر النحاس يهبط من أعلى مستوى في 15 شهرا قبل قرار الفيدرالي

الأكثر قراءة

الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب

خبير لوائح يكشف سر تجاهل محمد صلاح التوقيع على علم فلسطين (فيديو)

مصدر بالأهلي يكشف مفاجأة بشأن عماد النحاس

الاستيلاء على أراضي وعقارات بالجيزة، رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

عفو رئاسي مرتقب عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر 2025

اختراق الصفحة الرسمية لمجمع اللغة العربية على "فيسبوك" ونشر صور إباحية

تدفقات النيل تملأ مفيض باريس بالوادي الجديد، ونشطاء: الخير قادم لمصر (فيديو)

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2-10-2025

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads