سعر النحاس يواصل الصعود مقتربا من أعلى مستوى منذ مايو 2024

ارتفع سعر النحاس لليوم الثاني على التوالي، متجها نحو أعلى مستوياته منذ مايو 2024، مع ترقب المستثمرين لتطورات المعروض وإمكانية خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

اضطرابات الإمدادات، ومن بينها إعلان شركة "فريبورت-ماكموران" حالة القوة القاهرة في منجم "جراسبرج" العملاق بإندونيسيا، ساعدت على دعم المكاسب الأخيرة في الأسعار، وأغلق المعدن مرتفعا بنسبة 1.1% أمس الأربعاء في لندن.

بيانات التوظيف الأمريكية

في المقابل، عززت بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة عن جهة خاصة الرهانات على خفض الفائدة، بعدما أظهر تقرير مؤسسة "ADP" الذي اكتسب أهمية إضافية مع احتمال تأجيل صدور البيانات الحكومية بسبب الإغلاق الفيدرالي، تراجعًا مفاجئًا في الوظائف خلال سبتمبر.

احتمال خفض أسعار الفائدة يدعم السلع

تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى دعم السلع الأساسية عبر تعزيز الطلب وإضعاف الدولار، كما تجعلها في متناول التجار الذين يشترونها بعملات أخرى غير الدولار بصورة أكبر، وبقي مؤشر بلومبرج للدولار مستقرا اليوم الخميس.

وارتفع سعر النحاس بنسبة 0.5% إلى 10431 دولارا للطن في تمام الساعة 2:41 بعد الظهر بتوقيت سنغافورة في بورصة لندن للمعادن، كما سجل كل من الألومنيوم والزنك مكاسب، بينما استقر النيكل، وتراجع خام الحديد في بورصة سنغافورة بنسبة 0.4% إلى 103.30 دولار للطن.

