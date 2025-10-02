التمثيل التجاري: انتقال العلاقات بين مصر وتركيا لمرحلة التعاون الاستراتيجي

نظم المكتب التجاري المصري في اسطنبول برئاسة الوزير المفوض التجاري علي باشا، وعضوية السكرتير الثاني التجاري هدى درة، برنامج زيارة متميز لوفد الهيئة برئاسة وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تركيا خلال الفترة من ٢٩ سبتمبر الماضي إلى ٢ أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين التمثيل التجاري المصري والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتنفيذًا لبنود بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين والذي يتضمن قيام المكاتب التجارية المصرية بالخارج بالترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتضمن البرنامج الترويجي عددًا من الفعاليات والاجتماعات رفيعة المستوى على النحو التالي:



• زيارة مقر اتحاد مصدري الغزول والمنسوجات في تركيا وعقد مائدة مستديرة بمشاركة رئيس الاتحاد وعدد من كبرى الشركات الأعضاء، إلى جانب اتحاد مصنعي إكسسوارات الملابس، حيث تمت مناقشة فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية باعتبارها من أبرز الوجهات الواعدة لقطاع الملابس والمنسوجات.

• زيارة اتحاد المصنعين المستقلين MUSIAD وتنظيم مائدة مستديرة مع شركات أعضاء من عدة قطاعات صناعية لبحث الفرص الاستثمارية المتنوعة.

• عقد ١٨ اجتماعًا ثنائيًا بين رئيس الهيئة ورؤساء وممثلي شركات تركية في قطاعات الغزول والمنسوجات، الأجهزة المنزلية، مواد البناء، كيماويات البناء، العبوات البلاستيكية، الصناعات الصحية، السلع الاستهلاكية السريعة FMCG، مواد التعبئة والتغليف، السجاد، البصريات، الأثاث، مكونات السيارات، شفرات توربينات طاقة الرياح، والأدوية، وأبدى عدد منها اهتمامًا جادًا بتأسيس مشروعات استثمارية في مصر.

• زيارة ميناء Ambarli أحد أهم موانئ التصدير في تركيا، حيث جرى لقاء مع ممثلي المحطات الأربع العاملة بالميناء (الحاويات – الصب الجاف والسائل – البضائع العامة – الرورو)، ومناقشة فرص التعاون والربط مع موانئ الهيئة.

• زيارات ميدانية لشركات صناعية كبرى في إستنبول وبورصا، تضمنت:

1. شركة كبرى مصنعة للأوتوبيسات الكهربائية والهيدروجينية.

2. شركة رائدة في إنتاج الصمامات وأنظمة التحكم.

3. شركة مصنعة للأحذية والملابس الرياضية والتي استكملت إجراءات تأسيس مصنع جديد لها في مصر.

وأشار الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا تشهد نقلة نوعية هامة تنقل مستوى العلاقات إلى مرحلة التعاون الاستراتيجي، مدعومة بالزخم الكبير الناتج عن الزيارات الرسمية رفيعة المستوى المتبادلة بين قيادتي البلدين خلال العام الماضي.

وأضاف الشريف أن إجمالي قيمة الاستثمارات التركية في مصر بلغ نحو ٤ مليارات دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري إلى قرابة ١٠ مليارات دولار، لتحتل تركيا المرتبة الثانية كأكبر دولة مستقبلة للصادرات المصرية.

