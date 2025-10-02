بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية المهمة.

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع التقارير الخاصة بجهود الوزارات المختلفة في تنفيذ المشروعات القومية، ومتابعة الإجراءات المرتبطة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب مناقشة عدد من القرارات والموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يعقده رئيس مجلس الوزراء بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن أبرز ما تم مناقشته والقرارات التي اتخذها المجلس.

