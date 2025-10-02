الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية المهمة.

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع التقارير الخاصة بجهود الوزارات المختلفة في تنفيذ المشروعات القومية، ومتابعة الإجراءات المرتبطة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب مناقشة عدد من القرارات والموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يعقده رئيس مجلس الوزراء بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن أبرز ما تم مناقشته والقرارات التي اتخذها المجلس.

المشروعات القوميه العاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء تنفيذ المشروعات القومية

