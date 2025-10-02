اختراق الصفحة الرسمية لمجمع اللغة العربية على "فيسبوك" ونشر صور إباحية

​تعرضت الصفحة الرسمية لمجمع اللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لعملية اختراق من قبل هاكرز، وقام المخترقون بنشر صور إباحية على منشورات الصفحة.

ومن المقرر ان يقوم مجمع اللغة العربية بالتقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الاختراق ونشر المحتوى المسيء، بحسب مصدر مطلع الذي أكد بدوره اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لاسترداد الصفحة في أسرع وقت.

​مجمع اللغة العربية

​مجمع اللغة العربية هو مؤسسة علمية عريقة تأسست بهدف الحفاظ على اللغة العربية وتطويرها ومواكبتها لمتطلبات العصر. ويُعد المجمع بمثابة المرجع الأعلى لشؤون اللغة.

وفي السادس من أكتوبر سنة 1933م صدر المرسوم الملكي بتعيين الأعضاء العاملين للمجمع، وعددهم عشرون عضوًا: عشرة من المقيمين بمصر، وخمسة من الشرقيين، وخمسة من المستشرقين.

​وتشمل مهامه وضع المعاجم والمصطلحات، دراسة قضايا اللغة، والعمل على تعريب العلوم والمعارف المختلفة، والإسهام في نشر اللغة العربية الفصحى.

