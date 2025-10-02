سكك حديد مصر تنظم ندوة توعوية للتعامل الآمن مع مرفق الهيئة

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع قطاع الإعلام الداخلي للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة توعوية حول سلوكيات التعامل مع مرفق السكك الحديدية، وذلك بمقر مجلس مدينة مطاي بمحافظة المنيا.

وشهدت الندوة حضورًا لافتًا لعدد من القيادات الإعلامية والمحلية وممثلين عن مديرية الأوقاف والكنيسة بالمنيا، وبمشاركة واسعة وفعالة من المواطنين.

أشارت الندوة إلى أهمية مرفق السكك الحديدية باعتباره شريانًا حيويًا يخدم ملايين الركاب يوميًا، والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لمشروعات تطوير وتحديث هذا القطاع مما يتطلب وعيًا جماهيريا ومسؤولية مشتركة من المواطنين كشريك أساسي في الحفاظ على هذا المرفق الحيوي.

واستعرضت الندوة عددًا من السلوكيات السلبية والممارسات الخطرة التي تهدد سلامة وأرواح المواطنين فحسب، بل تعرض أيضًا سلامة المرفق القومي للخطر، ومن أبرزها:

١. اقتحام المزلقانات أثناء غلقها.

٢. إنشاء معابر عشوائية وغير قانونية على شريط السكة الحديد.

٣. إلقاء المخلفات والقمامة على القضبان.

٤. قذف القطارات بالحجارة.

وأجمع المشاركون على أن هذه الممارسات تتنافى مع القيم الدينية والحضارية، وتستدعي تكاتفًا مجتمعيًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للحد منها بشكل فعال.

كما أكد الحضور على أهمية دعم وتوسيع نطاق جهود التوعية المستمرة التي تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، لنشر الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على المرافق العامة في ضوء ما تشهده من تطوير شامل في كافة القطاعات، وبما يضمن سلامة المواطنين واستدامة الخدمة خاصة في هذا المرفق الوطني العريق.

