أخبار مصر

النقل تكشف طرق الحصول على تذاكر المترو المختلفة

تذاكر المترو المختلفة
تذاكر المترو المختلفة
نشرت وزارة النقل تقريرا حول طرق حجز تذاكر القطارات والمترو المختلفة، وذلك للتيسير على الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام الكبير من المواطنين على استخدام  وسائل  النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، والتي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة لضمان تلبية احتياجات كافة المواطنين، وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها، على توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

ففيما يتعلق بخطوط المترو الثلاثة تتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها، وبطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو، وماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات، إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر.

أما فيما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف LRT فتتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية وبطاقات التذاكر اللاتلامسية ووجود ماكينات بيع التذاكر الـ  TVM في جميع محطاته.

 

وتقدمت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر والتقدير للمواطنين على الحرص على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة والتي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.

