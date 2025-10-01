رئيس دولة الإمارات يستقبل الوزراء المشاركين في "جلوبال ريل 2025" بأبوظبي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، الوزراء المشاركين في النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025" الذي تستضيفه أبوظبي.

ورحب خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي، بالوزراء المشاركين في المؤتمر الذي يعد منصة تجمع نخبة من صناع القرار وقادة القطاع والخبراء من أنحاء العالم لتبادل الرؤى والأفكار، وإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق مستقبل أفضل للقطاع وتسريع مسار التحول نحو منظومات نقل أكثر تكاملًا واستدامة.

ونقل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، واعتزاز مصر بالتواصل المستمر مع القيادة السياسية الإماراتية من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، والتي كان آخرها زيارة ضيف مصر الكبير الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة للقاء أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025 بالقاهرة.

وأشار الى حرص القاهرة على أن تمثل هذه اللقاءات قوة دفع لمؤسسات الدولتين من أجل العمل على مزيد من التعاون والتنسيق بالشكل الذي يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين خاصة مع العلاقات التاريخية والقوية بين البلدين الشقيقين.

كما عبر الوزراء المشاركين في معرض ومؤتمر جلوبال ريل 2025 عن شكرهم وتقديرهم له لاستضافة دولة الإمارات فعاليات المؤتمر والمعرض، مشيدين بالبنية التحتية ومنظومة النقل المتطورة في دولة.الامارات العربية المتحدة.

