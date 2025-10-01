الأربعاء 01 أكتوبر 2025
السكة الحديد مصر تنظم ندوات توعوية بالإسكندرية للحد من السلوكيات السلبية

في إطار التعاون المثمر بين وزارتي النقل والتربية والتعليم والتعليم الفني، لنشر الوعي الثقافي والوطني ومكافحة الظواهر السلبية في التعامل مع مرافق النقل والمواصلات وخاصة مرفق السكك الحديدية، نظّمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ندوتي توعية لعدد من طلبة المدارس بنطاق محافظة الإسكندرية.

وشهدت الندوة التي أُقيمت بكل من  مدرسة ( أميرة لطفي ) ببشاير الخير بمنطقة القباري، وكذلك مدرسة (عباس الكيال المشتركة) بمنطقة ابيس، حضورا لافتًا من القيادات التعليمية وطلبة المدارس، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدعاة بكل من وزارة الاوقاف والازهر الشريف ورجال الدين المسيحي.

وتضمنت الفعاليات عدد من الانشطة والمحاضرات شملت التوعية الدينية والوطنية لتصحيح المفاهيم ومجابهة السلوكيات السلبية في التعامل مع المرافق العامة ومن بينها وسائل السكك الحديدية، وعرض مجموعة من المواد المصورة التي أبرزت حجم الأضرار المادية والبشرية الناجمة عنها، لاسيما رشق القطارات بالحجارة والعبور من الأماكن غير المخططة والقاء المخلفات علي خطوط السكك الحديدية، وغيرها من السلوكيات السلبية، وكذلك التأكيد على أهمية الجهود التي تبذلها المؤسسات التعليمية والدينية في مواجهة تلك الظواهر.

وقد لاقت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من الحضور الذين أعربوا عن رفضهم لتلك الممارسات، وأكدوا أهمية تعزيز قيم الانتماء والحفاظ على المال العام ومرافق الدولة التي تخدم أبناء الشعب المصري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بأهمية المشاركة المجتمعية ونشر الوعي الثقافي والوطني والتوعية بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خاصة في قطاع السكك الحديدية، والتصدي لكافة أشكال الممارسات السلبية والتي تستهدف أمن وسلامة المواطنين، وذلك بالتعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة الجهات المعنية بالدولة.

