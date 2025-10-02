الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

استقرار معدل سير القطارات اليوم الخميس

قطار
قطار

تابع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، حركة نقل الركاب بقطارات السكك الحديدية، اليوم، مشددا على أهمية تقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة.   

وطالب الوزير بضرورة اتباع تعليمات التشغيل وتطبيقها بما يعود بالنفع على الجميع.

تأخيرات قطارات السكك الحديدية على الخطوط

وتوقعت  الهيئة القومية للسكك الحديدية استمرار ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم على الوجهين البحري والقبلي. 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

من جانبه، تابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:  

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات ٢٠ دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط ٩٠ دقيقة.

أسيوط / أسوان ٦٠ دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة.

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات ٤٠ دقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

quot قطار طوخ أزمات السكك الحديدية أسباب رفض أوراق التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية

الأكثر قراءة

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

"هجيب شيخ يتوضى باللبن"، تفاصيل فيديو سيدة الشرقية المثير للجدل

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

جيش الاحتلال يسيطر على 40 قاربا من أسطول الصمود

خدمات

المزيد

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads